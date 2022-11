Musk úraduje v Twitteri: Už v piatok má údajne dostať výpoveď polovica zamestnancov

Zdroj: ČTK/oPeniazoch

Foto: SITA/AP

dnes 15:43

Veľké upratovanie, ktoré spustil nový vlastník mikroblogovacej siete Twitter Elon Musk ihneď po prevzatí spoločnosti, zrejme vyvrcholí hromadným prepúšťaním. Podľa informácií agentúry Bloomberg totiž Musk plánuje údajne prepustiť asi polovicu zamestnancov. Musk sa chystá výrazné personálne škrty oznámiť dotknutým zamestnancom v piatok. Súčasne však musí čeliť obavám inzerentov, ktorí pochybujú, že sa novému šéfovi podarí zo sociálnej siete Twitter vytesniť dezinformácie, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters.

Stovky zamestnancov majú dostať výpoveď

Musk sa podľa informácií Bloombergu chystá dať výpoveď zhruba 3700 zo 7500 zamestnancov spoločnosti. Súčasne mieni sprísniť aj niektoré personálne pravidlá vo vnútri firmy a nariadiť zamestnancom, aby viac pracovali v kanceláriách spoločnosti. Twitter informácie o prepúšťaní nekomentoval.

Musk po prevzatí firmy nechal rozpustiť deväťčlennú správnu radu Twitteru a stal sa jediným riaditeľom firmy.

Zvláštny boj s fake news

Časť veľkých inzerentov sa obáva, že sa novému vedeniu Twitteru nepodarí účinne bojovať s šírením falošných informácií. Niektorí z nich sa tak chystajú pozastaviť či výrazne obmedziť obstarávanie reklamy na rovnomennej sociálnej sieti. Toto rozhodnutie už podľa denníka Financial Times (FT) urobil francúzsky výrobca kozmetiky L’Oréal, firma to ale neskôr poprela.

Pokoj inzerentom nedodáva ani samotný Musk. Ten na svojom konte zdieľal príspevok, ktorý šíril konšpiračné teórie ohľadom útoku na manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Po stretnutí s inzerentmi tento týždeň Musk zverejnil na svojom účte anketu, v ktorej užívatelia môžu hlasovať o tom, či inzerenti majú podporovať "slobodu slova" alebo "politickú korektnosť". Z doterajších asi 1,7 milióna hlasujúcich zhruba 80 percent vybralo slobodu slova.

Kritici sa obávajú, že pod novým vlastníkom bude obsah na twitteri menej moderovaný. Reklama tvorí vyše 90 percent príjmov Twitteru, za ktorý Musk zaplatil asi 44 miliárd dolárov.

Za overenie 8 dolárov mesačne

Nový majiteľ Twitteru si posťažoval, že za firmu zaplatil príliš veľa a preto hľadá nové zdroje príjmov. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg by mohol Twitter už od pondelka za overenie účtu na svojej sociálnej sieti začať vyberať osem dolárov mesačne. Užívatelia, pri ktorých mene sa modrá ikona označujúca overený profil už objavuje, dostanú podľa Bloombergu niekoľkomesačný odklad, kým od nich firma začne túto formu predplatného tiež požadovať. Ak nezaplatia, o overený profil prídu. Za využitie symbolu pre overený profil, používaného bežne u známych osobností, sa v súčasnosti neplatí nič.

Vyjednávať s Muskom o zavedení poplatku za overený účet sa chystá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V stredajšom rozhovore s tureckou televíziou ATV povedal, že s novým šéfom Twitteru chce hovoriť a porozprávať sa tiež o poplatku. "Pre nás to môže byť iné," povedal Erdogan v odpovedi na otázku na poplatok za modrú ikonu. "Mohli by sme to s ním tiež nejako diplomaticky vyrokovať," dodal žartom.

Výhody pre platiacich

Musk v utorok povedal, že predplatitelia s modrým tlačidlom budú mať prednosť v odpovediach, zmienkach a vyhľadávaní. Budú môcť zverejňovať aj dlhšie videá aj audio. Mala by sa im tiež zobrazovať len polovica reklamy.