Ruský energetický koncern Gazprom pohrozil, že zastaví dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu. Dôvodom je spor s ukrajinským Naftogazom, na ktorý môže Moskva uvaliť sankcie. To spôsobilo nárast ceny referenčného európskeho kontraktu na plyn až o 22 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Gazprom varoval Naftogaz, ktorý približne pred dvomi týždňami začal nové arbitrážne konanie proti ruskému koncernu, že táto arbitráž môže viesť k uvaleniu sankcií na Naftogaz zo strany Ruska. Gazprom by v takom prípade nemohol platiť tranzitné poplatky. To v podstate znamená, že Moskva hrozí zastavením aj zvyšných dodávok plynu do Európy, ktoré ešte stále prúdia.

Táto hrozba sa objavila len niekoľko hodín po správach o únikoch plynu z dvoch plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 smerujúcich po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a ich poškodení. Zatiaľ nie je jasné, čo úniky vyvolalo, ale európski politici a bezpečnostní experti tvrdia, že ich zrejme spôsobili trhliny v plynovodoch spôsobené sabotážou.

Ani jeden z poškodených plynovodov v čase úniku nebol v prevádzke. Ich poškodenia však zmarili aj posledné nádeje, že Európa by mohla pred začiatkom zimy ešte dostať plyn cez Nord Stream 1.

Naftogaz pred dvomi týždňami oznámil nové arbitrážne konanie proti Gazpromu. Požaduje, aby ruský koncern zaplatil za transport plynu cez Ukrajinu v súlade s klauzulou ship-or-pay, čo znamená, že musí platiť za rezervované kapacity, aj keď ich nevyužíva. Gazprom zasa tvrdí, že nemôže platiť za objemy, ktoré Ukrajina neakceptuje po tom, ako prevádzkovateľ ukrajinskej siete zastavil transport cez jednu vetvu v súvislosti s vojnou.

Aktuálne zostávajú rezervácie prepravných kapacít cez ukrajinské územie na stredu (28. 9.) stále, uviedol prevádzkovateľ ukrajinskej siete.