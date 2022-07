TSK predá areál bývalej školy v prírode v Kľačne za viac ako 445.000 eur

dnes 12:46 -

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) predá areál bývalej školy v prírode v Kľačne v okrese Prievidza za 445.400 eur. Kupcom je súčasný nájomca, ktorý objekt využíva na prevádzkovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, v tých má v pláne pokračovať aj po nadobudnutí areálu.

Obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného majetku vyhlásila krajská samospráva v marci tohto roka, o majetok v podobe viacerých pozemkov a stavieb prejavil záujem súčasný nájomca ako jediný uchádzač. Za areál ponúkol cenu, ktorá je o 400 eur vyššia ako jeho všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku. Prevod majetku schválili trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v júli.

Trenčiansky krajský poslanec Michal Ďureje navrhol, aby krajská samospráva využila aspoň časť financií z predaja majetku na rekonštrukciu tzv. slobodárne v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. "Nemocnica poukazuje na nedostatok personálu, nový personál by bol možný, ak by mala adekvátne ubytovacie kapacity. Tieto by mohla mať, ak by došlo k rekonštrukcii ubytovne," vysvetlil Ďureje.

Krajskí poslanci si podľa neho uvedomujú, že na investíciu je potrebné mať dostatočný finančný objem a práve predajom bývalej školy by mohol kraj získať financie na tento účel a využiť ich na ďalší rozvoj nielen regiónu hornej Nitry.

"Filozofia rekonštrukcie ubytovní v areáloch našich troch nemocníc je aktuálna. V Myjave, Bojniciach aj Považskej Bystrici sú takéto ubytovne a sú v rôznom stave, samozrejme, aj v rôznom stave používania," spomenul predseda TSK Jaroslav Baška.

Na rekonštrukciu sa podľa neho nemusia použiť len finančné prostriedky, ktoré kraj získa predajom týchto aktív, ale môže na ňu využiť aj prostriedky z iných projektov ako Štátny fond rozvoja bývania alebo iné dotácie. "My to celé pripravíme. V súčasnosti potrebujeme finančné prostriedky v bojnickej nemocnici hlavne na to, aby sme mohli zrekonštruovať kuchynsko-jedálenský blok, keďže sú tam s ním dlhé roky problémy. Ide o projekt za šesť miliónov eur. Chceme vybudovať aj nové ARO za päť miliónov eur. Na to budeme potrebovať financie. Musíme si určiť priority," reagoval s tým, že potom sa TSK môže starať o ubytovanie zdravotníkov.