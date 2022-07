Americká ekonomika už spadla do recesie

Zdroj: across

dnes 8:00 -

Zvýšenie sadzieb v USA

FED rozhodovala v stredu o nastavení menovej politiky v USA a hlavne základnej úrokovej sadzby. Táto sadzba vstupuje do medzibankového trhu a odvíja sa od nej cena peňazí. Ak si chcete požičať cudzie zdroje – spotrebný úver, hypotekárny úver alebo ako firma chcete bankové financovanie, všetko záleží od základnej sadzby. Tá sa z 1,75 % zvýšila na 2,5 %.



Udiali sa tak prakticky tri zvýšenia sadzieb na jednom zasadnutí, lebo klasické tempo zvyšovania sadzieb je o 0,25 % na jednom zasadnutí. FED agresívne zvyšuje úroky a predražuje cudzie zdroje, aby zabrzdila ekonomiku, a tým zrazila infláciu bližšie k cieľu centrálnej banky. S týmto postupom trh už tak trochu kalkuloval a nebolo to prekvapením. Čo však trhy prekvapilo, bol komentár guvernéra Powella, že ďalšie zvyšovanie sadzieb by nemuselo byť tak agresívne ako doteraz a treba počkať, kým sa rast sadzieb prejaví v ekonomike.



Očakávame, že by mohlo prísť do konca roka ešte k trom zvýšeniam, ale už len o 0,25 % na každom zasadnutí, čím by sa sadzby dostali k úrovni 3,25 %. Práve pásmo 3 – 3,5 % bolo FED-om označené ako úroveň sadzieb, kde by sa chceli nachádzať do konca roka 2022.



Graf: Základná úroková sadzba v USA



zdroj: Bloomberg





Powell sa prerátal

Na konferencii po zasadnutí padla otázka aj na možnú recesiu v USA, pretože viaceré modely naznačujú, že by mala prísť najneskôr v druhej polovici roka 2023. Na toto Powell odpovedal, že trh práce je veľmi silný a nezamestnanosť nízka, preto nevidí dôvod na recesiu. Taká situácia nastane, keď dva kvartály po sebe HDP klesne.



Štvrtkové výsledky HDP ho pravdepodobne o to viac prekvapili. Americká ekonomika klesala v prvom kvartáli o -1,6 %, pričom v druhom kvartáli sa očakával rast na úrovni 0,4 %. To sa nestalo a v druhom kvartáli došlo k poklesu o -0,9 %. Jedná sa teda o technickú recesiu, aj napriek Powellovmu tvrdeniu o trhu práce. K spomaleniu ekonomiky došlo teda ešte skôr, ako si myslel trh. Uvidíme, aký dopad to bude mať na infláciu v najbližších mesiacoch.



Graf: Medzikvartálny vývoj ekonomiky USA



zdroj: Bloomberg





Čo prinesie ďalší týždeň?

Nový týždeň prinesie výsledky z amerického trhu práce, tzv. NFP report. Ten už tradične obsahuje počet novovytvorených pracovných miest, rast platov a mieru nezamestnanosti, čo sú kľúčové ukazovatele pre centrálnu banku pre ďalšie prijímanie rozhodnutí. Bude nám tiež pokračovať výsledková sezóna zo Spojených štátov, počas ktorej firmy reportujú kvartálne výsledky.