Hlavné ekonomiky čaká v nasledujúcich 12 mesiacoch recesia

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 17:03 -

„V súčasnosti mnohé z centrálnych bánk prešli v podstate na jediný mandát, a to na zníženie inflácie. Dôveryhodnosť menovej politiky je príliš vzácnym majetkom na to, aby sme ju stratili. Takže budú veľmi agresívni,“ povedal Rob Subbaraman. „To znamená zvýšenie rýchlosti dvíhania úrokových sadzieb. Niekoľko mesiacov sme poukazovali na riziká recesie a teraz mnohé z rozvinutých ekonomík už skutočne upadajú do recesie,“ dodal.



Centrálne banky na celom svete držali „super uvoľnenú menovú politiku“ príliš dlho v nádeji, že inflácia bude prechodná, povedal Subbaraman. Teraz sa vlády musia snažiť veci dohnať a pokúsiť sa opäť získať kontrolu nad naratívom o inflácii, povedal pre CNBC. „Ďalšia vec, na ktorú poukazujeme, keď máte oslabené mnohé ekonomiky, nemôžete sa spoliehať na rast exportu. To je ďalší dôvod, prečo si myslíme, že toto riziko recesie je veľmi reálne a pravdepodobne nastane,“ povedal Subbaraman.



Okrem USA Nomura v budúcom roku očakáva recesiu aj v eurozóne, Spojenom kráľovstve, Japonsku, Južnej Kórei, Austrálii a Kanade, uviedla maklérska firma vo svojej správe. „Spojené štáty upadnú do recesie - takže negatívny medzikvartálny rast HDP začne od 4. štvrťroka tohto roka. Bude to plytká, ale dlhá recesia. Potrvá päť štvrťrokov v rade,“ povedal Subbaraman.



Americká centrálna banka a Európska centrálna banka patria medzi tie, ktoré sa snažia ovplyvňovať rekordnú infláciu zvyšovaním sadzieb. Fed v júni zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na rozpätie 1,5 % – 1,75 % a predseda Jerome Powell naznačil, že v júli by mohlo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu o 50 alebo 75 bázických bodov. „Fed bude ťahať ekonomiku do recesie, a to preto, že bude ťažké znížiť mieru inflácie,“ poznamenal Subbaraman.



Nomura vypichla niekoľko stredne veľkých ekonomík, vrátane Austrálie, Kanady a Južnej Kórey, ktoré zažili boom v oblasti bývania poháňaný dlhmi. Hrozí im hlbšia recesia, ako sa predpokladalo, ak zvýšenie úrokových sadzieb vyvolá krach nehnuteľností a znižovanie zadlženosti, uvádza sa v správe. „Zvláštna je v tomto smere Čína, ktorá sa zotavuje z recesie, keďže ekonomika sa odomyká vďaka akomodačnej politike, hoci jej hrozí riziko obnovenia blokád a ďalšej recesie, pokiaľ sa Peking bude držať svojej stratégie nulového výskytu Covidu,“ uvádza sa v správe.



„Ak centrálne banky nesprísnia menovú politiku, aby znížili infláciu teraz, bude pre ekonomiku prechod na režim vysokej inflácie oveľa bolestivejší,“ varoval Subbaraman. Povedie to k mzdovým cenovým špirálam. „Je ťažké to povedať pekne... dostať to utrpenie pod kontrolu čo najskôr a znížiť infláciu je lepšie pre svetovú ekonomiku a spoločnosť, ako nechať infláciu, aby sa vymkla spod kontroly, ako sme to videli v 70. rokoch.”