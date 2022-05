Ruská nafta sa predáva s veľkými zľavami

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

včera 14:46 -

Hoci veľké európske firmy vrátane Shell, BP a TotalEnergies už oznámili, že prestali nakupovať ropu a rafinérske produkty z Ruska, iné v tom pokračujú, uviedli obchodníci a ukazujú to aj dokumenty.



Únia je vo veľkej miere závislá od ruskej nafty, ktorá sa podľa údajov spoločnosti Refinitiv podieľa v máji zhruba polovicou na jej celkovom dovoze. Okrem toho EÚ ešte stále neschválila dohodu o embargu na ruskú ropu, keďže niektoré z jej členských štátov sú proti takémuto kroku.



A hoci obchodovanie s ruskou naftou v súčasnosti nie je v rozpore so žiadnymi sankciami EÚ, aj toto "okno" sa môže zavrieť bez ohľadu na ropné embargo. Niektoré firmy totiž tvrdia, že plánujú od 15. mája obmedziť nákupy ruských ropných produktov, pretože už existujúce sankcie EÚ, ktoré obmedzujú prístup Ruska k medzinárodnému finančnému systému, tieto obchody komplikujú.



S ruskou naftou, ktorá sa v uplynulých týždňoch predávala okrem iných štátov aj do Británie, Francúzska a Holandska, sa obchoduje so zľavou okolo 30 USD (28,42 eura) za tonu v porovnaní s "neruskou", uviedlo pre Reuters päť obchodníkov a maklérov.



To by podľa výpočtov mohlo viesť k ziskovej marži viac ako 1 milión USD na štandardný náklad nafty v porovnaní s podobným nákladom neruskej nafty.

Toky nafty z Ruska do Európy sa však v uplynulých dňoch výrazne spomalili, pričom väčšina nákladov smerovala do rafinérskeho a skladovacieho uzla Amsterdam-Rotterdam-Antverpy, uviedol jeden obchodník a dodal, že ruské toky nafty sú "veľmi nepriehľadné".



Rozdiely na trhu s naftou odzrkadľujú podobný vývoj na trhu so surovou ropou, kde sa ruská uralská ropa obchoduje s rekordnými zľavami oproti iným dodávkam, uviedol Jonathan Leitch, riaditeľ regionálneho poradenstva v právnickej firme Turner, Mason & Co.



"Už to nie je zľava za kvalitu. Je to zľava na použiteľnosť alebo predajnosť. A rovnaké je to s ruskými výrobkami," povedal Leitch.



A hoci obchodovanie s ruskou ropou nie je v rozpore so sankciami, nie je bez rizík.



Tankerom prevážajúcim ruskú ropu a plyn v uplynulých týždňoch úrady alebo pracovníci v britských a európskych prístavoch zabránili vyložiť náklad. A podľa Leitcha banky môžu tiež odmietnuť ručiť za nákup ruskej nafty.