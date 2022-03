Prieskum: Traja z desiatich Slovákov stále platia radšej hotovosťou ako kartou 

Zdroj: home credit

Množstvo ľudí stále nevyužíva najmodernejšie platobné metódy a držia sa radšej zaužívaných spôsobov. Viac ako polovica Slovákov pri platení v kamenných predajniach uprednostňuje úhradu platobnou kartou so zadávaním PIN-u. Navyše, traja z desiatich preferujú platenie v hotovosti. Na druhej strane, z roka na rok pribúda kupujúcich, ktorí platia mobilnými telefónmi, je ich približne 16 percent. Dvaja zo sto v súčasnosti platia hodinkami. Väčšina Slovákov je opatrných v prípade nákupov na internete. Ako ukázal reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit, tri štvrtiny opýtaných si zväčša overujú dôveryhodnosť e-shopu v prípade, že sa v ňom chystajú nakupovať prvýkrát. V takomto prípade si skoro polovica radšej nechá tovar poslať na dobierku.



Drvivá väčšina Slovákov dnes vlastní minimálne jednu platobnú kartu, či už debetnú alebo kreditnú, mnohí majú obe. Hojne ich využívajú aj pri platení v klasických obchodoch. Najviac Slovákov - takmer 53 percent – v nich platí platobnou kartou a zároveň zadáva PIN. Predovšetkým mladšie generácie preferujú skôr bezkontaktné platobné techniky. Úhrady pomocou Google Pay alebo Apple Pay v mobilnom telefóne využíva približne 16 percent a platenie hodinkami preferujú 2 percentá respondentov. Hoci čoraz menej ľudí pri pokladniach v obchodoch vyberá z peňaženky hotovosť, stále sa medzi nami nájde približne 30 percent takých, ktorí najviac veria práve plateniu fyzickými peniazmi. Podľa prieskumu takmer 40 percent ľudí bez maturity uprednostňuje práve platby v hotovosti.



Platiť mobilom či hodinkami je jednoduché a pritom bezpečné

Platiť mobilným zariadením, či už mobilom, tabletom alebo smart hodinkami je veľmi jednoduché všade tam, kde je platobný terminál, napríklad za nákup v potravinách, tankovanie na čerpacej stanici či v obchode s oblečením. Takto jednoducho sa dajú vybaviť aj úhrady na samoobslužných termináloch umožňujúcich bezkontaktné platby, trebárs za parkovanie či cestovné lístky. Samozrejmosťou sú aj nákupy cez internet u obchodníkov, ktorí akceptujú Google Pay a Apple Pay a tiež vyberanie hotovosti z bezkontaktných bankomatov. „Zrejme najväčšiu výhodou platenia mobilom je jeho jednoduchý, bezpečný a hlavne komfortný spôsob. Takto vôbec so sebou nemusíte nosiť peňaženku či platobnú kartu alebo pri online nakupovaní si nemusíte sadať za počítač. Nosiť so sebou mobil takmer všade je pritom v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou. Karta digitalizovaná v mobile je pritom bezpečnejšia a viac chránená ako ktorákoľvek bežná platobná karta,“ hovorí vedúci oddelenia kreditných kariet Home Creditu Alessandro Villa.



Pri neznámych e-shopoch treba byť opatrný

Aj vplyvom koronavírusu sa značná časť nakupovania presunula do online priestoru. Väčšina Slovákov je opatrných v prípade nákupov na internete, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ s ním nemajú doterajšiu skúsenosť. Podľa reprezentatívneho prieskumu pre Home Credit si traja z desiatich opýtaných vždy overujú dôveryhodnosť e-shopu v prípade, že sa v ňom chystajú nakupovať prvýkrát, ďalších viac ako 40 percent ľudí si ho preveruje vo väčšine prípadov. Najviac pritom sledujú hodnotenia iných zákazníkov (58 %), do úvahy berú odporúčania od známych (34 %) alebo kontrolujú, či je na webovej adrese ikona zámku. Takmer polovica opýtaných si pri neznámom e-shope radšej nechá tovar poslať na dobierku.





Odborníci radia, aby ľudia boli obozretní predovšetkým v prípade neznámych zahraničných e-shopov. Nemali by si ukladať údaje z platobných kariet priamo do profilu konkrétneho obchodu. „Pri nákupoch na webe by ste nemali zadávať čísla kreditných kariet a PIN kódy do webových odkazov alebo ich posielať emailom. Mali by ste si skontrolovať, či nakupujete v overenom e-shope, čiže na stránke, ktorá je zabezpečená zámkom. Nikdy si neukladajte údaje o kreditnej karte v internetovom obchode na účely budúcich nákupov a vždy radšej kartu vyplňte znova. Dôležité je tiež pravidelne aktualizovať operačné systémy a antivírusové programy v počítači a mobilných telefónoch a pravidelne kontrolovať prehľady transakcií na karte," dopĺňa Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.