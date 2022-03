Ukrajina: Ako svetoví zbrojárski giganti potichu zarábajú miliardy na vojne

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:21 -

Vojna na Ukrajine spustila masívny nárast výdavkov na obranu. EÚ oznámila, že nakúpi a dodá zbrane na Ukrajinu za 450 miliónov eur. USA prisľúbili vojenskú pomoc vo výške 350 miliónov amerických dolárov, okrem viac ako 90 ton vojenských zásob a 650 miliónov amerických dolárov poskytnutých za minulý rok. Spolu to znamená, že USA a NATO poslali napríklad 17 000 protitankových zbraní a 2 000 protilietadlových rakiet Stinger. Medzinárodná koalícia národov tiež ochotne vyzbrojuje ukrajinský odpor, vrátane Spojeného kráľovstva, Austrálie, Turecka a Kanady.



Je veľká príležitosť pre najväčších svetových dodávateľov zo sektora obranného priemyslu. Uveďme pár príkladov, Raytheon vyrába strely Stinger a spolu s Lockheed Martin vyrába protitankové strely Javelin, ktoré dodávajú napríklad USA a Estónsko. Obe americké skupiny, akcie Lockheed a Raytheon, od invázie vzrástli o približne 16 % a 3 %, v porovnaní s 1 % poklesom indexu S&P 500.



BAE Systems, najväčší hráč v Spojenom kráľovstve a Európe, má nárast o 26 %. Z piatich najväčších svetových dodávateľov podľa tržieb klesol iba Boeing, okrem iného z dôvodu jeho expozície voči leteckým spoločnostiam.



Pred konfliktom popredné západné zbrojárske spoločnosti informovali investorov o pravdepodobnom zvýšení ich ziskov. Gregory J. Hayes, výkonný riaditeľ amerického obranného gigantu Raytheon, uviedol na 25. januárovom stretnutí o zisku:

Musíme sa len pozrieť na minulý týždeň, kde sme videli útok bezpilotných lietadiel v Spojených arabských emirátoch... A samozrejme, napätie vo východnej Európe, napätie v Juhočínskom mori, všetky tieto veci vyvíjajú tlak na niektoré výdavky na obranu. Takže plne očakávam, že z toho budeme mať nejaký úžitok.

Už v tom čase sa predpovedalo, že globálny obranný priemysel v roku 2022 vzrastie o 7 % . Ako vysvetľuje Richard Aboulafia, výkonný riaditeľ americkej poradenskej spoločnosti v oblasti obrany AeroDynamic Advisory, najväčšie riziko pre investorov je, že „celá vec sa ukazuje ako ruský domček z karát a hrozba sa rozplynie“.

Bez známok, že sa to deje, obranné spoločnosti profitujú niekoľkými spôsobmi. Okrem priameho predaja zbraní bojujúcim stranám a dodávok iným krajinám, ktoré ich darujú Ukrajine, zaznamenajú zvýšený dopyt zo strany krajín ako je Nemecko a Dánsko, ktoré uviedli, že zvýšia svoje výdavky na obranu. USA sú ďaleko svetovým lídrom odvetvia, s 37 % zo všetkých predajov zbraní v rokoch 2016-20. Ďalej nasleduje Rusko s 20 %, Francúzsko s 8 %, Nemecko s 6 % a Čína s 5 %.







Okrem piatich najväčších vývozcov je v tejto vojne aj mnoho ďalších potenciálnych príjemcov. Turecko sa vzoprelo ruským varovaniam a trvalo na dodávke zbraní Ukrajine vrátane hi-tech bezpilotných lietadiel. Je to veľký prínos pre jeho vlastný obranný priemysel, ktorým zásobuje takmer 1 % svetového trhu. A keďže Izrael sa teší z približne 3 % celosvetového predaja, v jednom z jeho novín nedávno vyšiel článok, ktorý hlásal: „Skorý víťaz ruskej invázie: Izraelský obranný priemysel“.



Pokiaľ ide o Rusko, krajina si buduje svoj vlastný obranný priemysel ako odpoveď na západné sankcie z roku 2014. Vláda zaviedla rozsiahly program nahrádzania dovozu, aby znížila svoju závislosť od zahraničných zbraní a odborných znalostí, ako aj zvýšila zahraničný predaj. Vyskytlo sa niekoľko prípadov pokračujúceho udeľovania licencií na zbrane, napríklad z Veľkej Británie do Ruska v odhadovanej hodnote 3,7 milióna libier, ale to sa skončilo v roku 2021.



Ako druhý najväčší vývozca zbraní sa Rusko zameralo na množstvo medzinárodných klientov. Jeho vývoz zbraní medzi rokmi 2016-2020 klesol o 22 %, ale bolo to spôsobené najmä 53-percentným znížením predaja do Indie. Zároveň dramaticky zvýšilo predaj do krajín ako Čína, Alžírsko a Egypt.



Podľa rozpočtovej správy Kongresu USA „Ruské zbrane môžu byť lacnejšie a jednoduchšie na obsluhu a údržbu v porovnaní so západnými systémami. Najväčšie ruské obranné firmy sú výrobca rakiet Almaz-Antey (objem predaja 6,6 miliardy USD), United Aircraft Corp (4,6 miliardy USD) a United Shipbuilding Corp (4,5 miliardy USD)."







Tvárou v tvár Putinovmu imperializmu existujú hranice toho, čo sa dá dosiahnuť. Zdá sa, že je málo dôveryhodných možností, aby sa Ukrajina demilitarizovala tvárou v tvár pretrvávajúcej hrozbe Ruska.



Napriek tomu sa objavili určité snahy o deeskaláciu situácie, napríklad NATO verejne odmietlo žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o zriadení bezletovej zóny. Tieto snahy však podkopávajú obrovské finančné stimuly na oboch stranách na zvyšovanie počtu zbraní.



Západ a Rusko zdieľajú hlboký vojenský priemyselný komplex. Obaja sa spoliehajú na svoj masívny zbrojný priemysel a sú ním ovplyvnení. Toto bolo posilnené novšími hi-tech útočnými schopnosťami od dronov až po sofistikované autonómne zbraňové systémy riadené umelou inteligenciou.



Ak je konečným cieľom deeskalácia a udržateľný mier, je potrebný seriózny proces napadnutia základných ekonomických príčin tejto vojenskej agresie. Nedávne vyhlásenie prezidenta Joea Bidena hovorí o tom, že USA budú priamo sankcionovať ruský obranný priemysel, čím sa im sťaží získavanie surovín a medzinárodný predaj ich tovaru, aby mohli reinvestovať do väčšieho množstva vojenského vybavenia. Napriek tomu to môže vytvoriť obchodnú príležitosť pre západných dodávateľov. Mohlo by to zanechať dočasné vákuum pre americké a európske spoločnosti, aby získali ďalšiu konkurenčnú výhodu, čo by malo za následok rozšírenie globálnych pretekov v zbrojení a vytvorenie ešte väčšieho obchodného stimulu pre nové konflikty.







Po tejto vojne by sme mali preskúmať spôsoby, ako obmedziť silu a vplyv tohto odvetvia. To by mohlo zahŕňať medzinárodné dohody o obmedzení predaja konkrétnych zbraní, multilaterálnu podporu pre krajiny, ktoré sa zaviazali obmedziť svoj obranný priemysel, a sankcionovanie zbrojárskych spoločností, ktoré podľa všetkého lobujú za zvýšenie vojenských výdavkov. V zásade by išlo o podporu hnutí, ktoré spochybňujú ďalší rozvoj vojenských spôsobilostí.



Je zrejmé, že neexistuje jednoduchá odpoveď a nestane sa to zo dňa na deň, ale je nevyhnutné, aby sme ako medzinárodné spoločenstvo uznali, že dlhotrvajúci mier nie je možný bez toho, aby sme čo najviac eliminovali výrobu a predaj zbraní ako lukratívne hospodárske odvetvie.