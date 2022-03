Radi to prijmeme: India zvažuje nákup lacnej ruskej ropy a ďalších komodít

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

včera 14:46 -

India musí svoj dopyt po rope z 80 % vykrývať dovozom, ruská ropa sa však na celkovom objeme dovozu do Indie podieľa iba 2 až 3 %. V súčasnej situácii, keď ceny ropy vzrástli od začiatku roka približne o 40 %, by vláda tento dovoz chcela zvýšiť, ak by to malo znamenať riešenie rastúcich nákladov na energie.



"Rusko nám ponúka ropu a ďalšie komodity s vysokou zľavou. Radi to prijmeme. Musíme ešte vyriešiť niektoré otázky, ako tanker, poistné krytie a ropné zmesi. Akonáhle to vyriešime, ponuku na zľavu prijmeme," povedal jeden z vládnych zdrojov.



Niektorí kupci na ropných trhoch sa ruskej rope vyhýbajú v obave, že na nich dosiahnu sankcie západných štátov za spoluprácu s Moskvou. Západ na Rusko uvalil rozsiahle sankcie v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Podľa zdroja z indickej vlády však ani sankcie nezabránia Indii ruské energie doviezť.



V súčasnosti vlády pracujú na vytvorení mechanizmu medzi indickou rupiou a ruským rubľom, ktorý sa bude využívať na platby za ropu a ďalšie tovary, dodal zdroj. Ani jeden z nich neuviedol, o akom objeme ropy a v akej zľave sa rokuje. K situácii sa nevyjadrilo ani indické ministerstvo financií.



Okrem ropy má India záujem aj o dovoz ďalších komodít za výhodnejšiu cenu z Ruska aj Bieloruska, najmä priemyselných hnojív. V nasledujúcom obchodnom roku 2022/2023, ktorý sa začne v apríli, sa očakáva, že hodnota indického dovozu vzrastie o 50 miliárd USD (45,50 miliardy eur). Vláda okrem toho zvýši od budúceho roka dotácie na hnojivá z terajších 1,05 bilióna rupií o 200 miliárd až 300 miliárd rupií (2,38 miliardy až 3,57 miliardy eur). "Ak budeme môcť doviezť z Ruska lacnejšie hnojivá, tak to urobíme," dodal indický vládny zdroj.



(1 EUR = 1,0990 USD, 1 EUR = 83,9875 INR)