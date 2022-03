Odpočívaj v pokoji, drahý súdruh: Ruský investičný analytik si pripil na smrť akciového trhu v živom vysielaní

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 17:36 -

Na ruskom akciovom trhu sa neobchoduje už piaty deň za sebou.

„Sú stratégie akciového trhu už zastarané, alebo dúfate, že zostanete v tejto profesii?” pýtala sa moderátorka relácie na ruskom kanáli RBC Alexandra Butmanova, zakladateľa finančnej technologickej firmy DTI Algorithmic. Divákom ho predstavili ako experta na burzové stratégie. „V najhoršom prípade si budem zarábať ako Dedo Mráz, ako som to urobil pred 25 rokmi,” odpovedal Butmanov. „Žarty bokom, urobme to rýchlo,” povedal. „Pozdravujem Sergeja Usyčenka, ktorý pred 12, 13 rokmi pripíjal na smrť burzy.”



Butmanov sa natiahol, otvoril sklenenú fľašu a pozrel sa priamo do kamery. „Dnes pijem sýtenú vodu,” povedal. „Drahá burza, bola si nám blízka, zaujímavá, odpočívaj v pokoji drahý súdruh.”



Moderátorka zostala zaskočená. „Nebudem to komentovať tento výstup, pretože tomu nechcem veriť.”







Klip sa okamžite stal hitom sociálnych sietí týždeň po ruskej invázii na susednú Ukrajinu a v čase, keď ruskú ekonomiku zmietajú západné sankcie.



Rubeľ voči doláru stratil od začiatku roka 30 %. Ruská centrálna banka v pondelok viac ako zdvojnásobila úrokovú sadzbu v krajine na 20 % v snahe upokojiť infláciu, ľudia si vo veľkom z bánk vyberajú hotovosť. Ruské akcie kótované v Londýne skolabovali a ich obchodovanie bolo pozastavené. Indexy FTSE a MSCI vylúčili ruské firmy, ratingová agentúra Fitch znížila svoje hodnotenie do pásma „prašivé“ a analytici tvrdia, že akcie krajiny sú „neinvestovateľné“.