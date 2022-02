Cez jarné prázdniny netreba zabudnúť na platobné karty či výbavu auta

dnes 9:16 -

Blížiace sa jarné prázdniny sa množstvo Slovákov chystá stráviť na horách, pričom viacerí vycestujú autom aj do zahraničia. Pred cestou si je určite vhodné, okrem protipandemických opatrení a zimnej výbavy vozidla, preveriť aj to, aké platobné karty či akú výšku hotovosti si je dobré zobrať so sebou. Spoločnosť Home Credit odporúča v neposlednom rade oboznámiť sa so špecifikami cestnej premávky vybranej krajiny.

Počas dovolenky v ktorejkoľvek zahraničnej destinácii je vždy dobré mať so sebou debetnú či kreditnú kartu. Vo väčšine prípadov v lyžiarskych strediskách, v reštauráciách, hoteloch alebo požičovniach sa dá bežne platiť kartou. V niektorých menších prevádzkach alebo na odľahlejších miestach sa však určite hodí aj hotovosť.

Dôležitou výhodou niektorých kreditných kariet je, že v rámci svojich asistenčných služieb sprostredkujú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii. "Pri poruche auta vám tak pomôžu s jeho opravou, odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania. Zdravotná asistencia zase môže zahŕňať nadštandardné ubytovanie pri hospitalizácii, pobyt v nemocnici s dieťaťom či zdravotnú infolinku. V kritickej situácii stačí vytočiť asistenčnú službu a operátor by sa mal o všetko postarať," priblížil ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.

Pred odchodom do zahraničia je dôležité si nezabudnúť overiť, kedy končí platnosť kariet a skontrolovať si denný limit. Ďalej, ak je to možné, lacnejšie je všade platiť kartou ako výber hotovosti z bankomatov. Hotovosť je dobré nevyberať z bankomatov kreditnou kartou, ale vždy debetnou. "Väčšinou totiž za výber hotovosti zaplatíte vysoký poplatok, navyše sa na hotovostné transakcie u väčšiny kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie," poradil vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Alessandro Villa.

Netreba zabudnúť ani na to, že opatrenia súvisiace s novým koronavírusom sa v jednotlivých štátoch líšia a môžu sa meniť. Pred odchodom je preto dobré preštudovať si najaktuálnejšie informácie, ktoré ľudia nájdu aj na webe Ministerstva zahraničných vecí SR.

Pred zahraničnou dovolenkou absolvovanú vlastným autom je nevyhnutné skontrolovať vozidlo aj povinnú výbavu. V zime sa taktiež rozhodne oplatí pripraviť sa aj na neočakávané udalosti, napríklad na uviaznutie v dopravnej zápche, ktorá je spôsobená nehodou či kalamitou. Odporúča sa preto pribaliť si teplú deku, baterku, náhradné oblečenie a dostatok jedla a pitia. Zároveň je dobré si pred odchodom skontrolovať hladiny kvapalín a doliať nemrznúce zmesi.

Snehové reťaze patria v niektorých horských oblastiach medzi povinnú výbavu. Na dlhšie cesty sa neodporúča prepravovať lyže vo vnútri vozidla, je to jednak nepohodlné, ale aj značne nebezpečné. Ideálny je strešný box, niekomu skôr vyhovuje záhradka. Pokiaľ si ich niekto nechce kupovať, dajú sa aj požičať.