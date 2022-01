Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 2. týždni 2022:Frankfurt nad Mohanom 10. januára - Investorom v eurozóne sa tento mesiac prekvapujúco zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku menového bloku vzrástla. Neočakávajú totiž, že ekonomika stratí dynamiku aj napriek novým variantom koronavírusu a rastúcemu počtu infikovaných. Ukázal to v pondelok prieskum renomovaného inštitútu Sentix.Washington 11. januára - Svetová banka (SB) počíta v tomto roku s výrazným spomalením rastu globálnej ekonomiky. Očakáva, že tempo expanzie svetovej ekonomiky sa tento rok zníži na 4,1 % z 5,5 % v minulom roku a na 3,2 % v roku 2023. Predpoveď pre rok 2021 rovnako ako pre tento rok je o 0,2 percentuálneho bodu nižšie v porovnaní s júnovými prognózami SB.Washington 12. januára - Inflácia v USA sa v decembri zrýchlila a dostala sa najvyššie od roku 1982. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 7 % po náraste o 6,8 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedlo americké ministerstvo práce.Peking 13. januára - Čínska divízia nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen zatvorila dva závody pre novú vlnu ochorenia COVID-19. Ide o továreň na výrobu áut v meste Tchien-ťin, ktorú prevádzkuje spoločne s čínskou FAW Group, a tiež tamojší závod na výrobu komponentov automatických prevodoviek.Washington 13. januára - Šéf republikánov v Senáte Mitch McConnell vyzval nemeckú vládu, aby zrušila kontroverzný projekt plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2).Frankfurt nad Mohanom 13. januára - Vysoká miera inflácie v eurozóne nebude podľa všetkého iba prechodným javom, ako sa predpokladalo ešte pred niekoľkými mesiacmi a je možné, že tohtoročný rast spotrebiteľských cien súčasné odhady prekoná. Povedal to vo štvrtok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.Peking 14. januára - Dovoz ropy do Číny zaznamenal v minulom roku pokles, prvý za 20 rokov. Na jednej strane veľké rafinérie čerpali ropu z vysokých zásob a na druhej objem dovozu obmedzili dovozné kvóty Pekingu pre súkromné rafinérie.