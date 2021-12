Hľadáte istotu v zlate? A v ktorom?

Zdroj: Swiss Life Select

„Dôvodov rastu ceny zlata sa nájde hneď niekoľko. Je to priemyselný kov, ktorý sa využíva čoraz častejšie. Je to základný kov v šperkárstve a o šperky je záujem neprestajne. Zlata je obmedzené množstvo, nedá sa natlačiť tak ako bankovky v rámci kvantitatívneho uvoľňovania. Viac bankoviek v obehu a rovnaké množstvo zlata znamená, že na jedno zlato bude vždy viac bankoviek,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Hodnota zlata (nie cena) je vraj trvácna. Je k tomu množstvo prirovnaní. Napríklad dnes sa dá za zlatku kúpiť tak veľa chleba, koľko sa za ňu dalo kúpiť aj v starovekom Babylone. Aj prepočet na automobil je obdobný: Ford Model T stál v prepočte na zlato rovnako, ako stojí dnes Ford strednej triedy. Inak povedané, aj po rokoch si viete za uncu zlata kúpiť to, čo v čase kúpy unce.

Pohľad na vývoj ceny zlata však uvedené tvrdenia vyvracia. Cena zlata kolíše a sú obdobia, keď návrat na pôvodnú cenu trval roky. Zlato ako komodita je totiž iba jeden z investičných nástrojov a ako také má svoj investičný horizont. Zlato je vhodné na stredno- až dlhodobé investovanie. Z krátkodobého hľadiska svoju funkciu uchovávateľa hodnôt neplní.

„Ak sa zaujímate o zlato pre dlhodobé investovanie, vedzte, že ste sa rozhodli správne iba v jednom prípade. A v tom, že to bude iba jedna z viacerých zložiek vašej investície,“ upozorňuje analytik. Zlato je vhodný doplnok, ktorý s inými investičnými aktívami má zápornú alebo nulovú koreláciu. To znamená toľko, že si buď ide vlastnou cestou alebo presne opačnou, ako ceny iných aktív. Takéto správanie prospieva pokojnému spánku investora.

Zlato je možné kúpiť v niekoľkých formách. Fyzické zlato je dostupné v podobe mincí a tehličiek. Tehličky majú gramáž bežne od jedného gramu po kilogram. Mince sa zvyknú raziť najčastejšie v uncovej a poluncovej gramáži (ale sú k dispozícii aj kilové mince a najťažšia minca má až jednu tonu). Zlato v tejto podobe však vyžaduje vyššiu starostlivosť a ochranu. Je tu však aj možnosť investovať do podielových fondov naviazaných na cenu zlata, rôznych certifikátov či derivátov.

„Zlato je skutočne drahý kov. Gramová tehlička stojí 70 eur. So zvyšujúcou sa gramážou síce cena rastie, no jednotková cena klesá. Gram z kilovej tehličky stojí „iba“ 52 eur. Kto si chce našetriť na práve kilovú tehličku, má možnosť využiť napríklad ETF investujúce do zlata. ETF požaduje pravidelnú investíciu od 10 eur mesačne. Výhodou tohto riešenia je mať úspory prítomné vo vývoji ceny žltého kovu,“ vykresľuje možnosti Pavel Škriniar.