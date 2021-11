Biden renominoval na miesto šéfa Fedu J. Powella

Zdroj: TASR;ČTK

Šesťdesiatosemročný Powell stojí v čele Fedu od roku 2018, na jeho prvé funkčné obdobie ho navrhol vtedajší prezident Donald Trump. Ten však neskôr Powella ostro kritizoval kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb. Po príchode koronakrízy Fed pod vedením Powella začal uplatňovať mimoriadne uvoľnenú menovú politiku, aby pomohol ekonomike prekonať negatívne dopady pandémie.



Fed sa tento mesiac rozhodol začať s postupným obmedzovaním nákupov dlhopisov. Základnú úrokovú sadzbu nechal podľa očakávaní v rozpätí nula až štvrť percenta.



Powell v súčasnosti čelí tlaku na sprísňovanie menovej politiky v dôsledku rastúcej inflácie. Príliš rýchlym zvyšovaním úrokových sadzieb by však mohol podkopať hospodárske oživenie a tvorbu pracovných miest, upozorňuje agentúra AP.



Powellovou zástupkyňou bude Lael Brainardová, uviedol Biely dom. Brainardová bola druhým top kandidátom na miesto šéfa Fedu, ktorú presadzovalo progresívne krídlo demokratov.



"Aj keď je pred nami ešte stále veľa práce, počas uplynulých desiatich mesiacov sme mimoriadne pokročili v úsilí dostať Američanov naspäť do práce a opäť naštartovať našu ekonomiku," uviedol Biden. "Tento úspech je jasným potvrdením správnosti mojej ekonomickej agendy a rozhodných opatrení Fedu."



Powella vo funkcii ešte musí potvrdiť Senát, ktorý aktuálne kontrolujú Bidenovi demokrati, ale len tesnou väčšinou. Renomináciu Powella, ktorý je republikánom a ktorého do čela Fed nominoval bývalý prezident Trump, však už podporilo aj niekoľko republikánov, a to aj napriek napätému vzťahu s Trumpom.



"Amerika potrebuje, stabilné, nezávislé a efektívne vedenie Fedu, aby mohol sledovať svoj duálny cieľ držať infláciu nízko a ceny stabilné, rovnako ako vytvárať silný trh práce, z ktorého profitujú zamestnanci tým, že majú lepšie pracovné miesta a vyššie mzdy," uviedol Biely dom. "Prezident Biden má plnú dôver v skúsenosti, úsudok a integritu Powella a Brainardovej, vďaka ktorým budú môcť pokračovať v plnení týchto mandátov."