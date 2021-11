Grant Thornton: Overovanie účtov, nová povinnosť voči finančnej správe, je zbytočná záťaž pre firmy 

Zdroj: Grant Thornton

Foto: getty images

dnes 16:28 -

V prvom rade je potrebné oceniť snahu štátu bojovať s daňovými únikmi na DPH. Sme však presvedčení, že zvyšovanie ďalšieho administratívneho zaťaženia daňovníkov nie je tou správnou cestou.



Schválená novela neprináša dlho očakávané riešenia na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ale, naopak, podnikanie ešte viac sťažuje. Firmy, ktoré sú registrované k 15.11.2021 ako platitelia DPH, budú musieť do 30.11.2021 oznámiť všetky svoje bankové účty používané na podnikanie na Slovensku. Pritom vo väčšine prípadov týmito informáciami správca dane už dnes disponuje.



Podľa údajov finančnej správy si bude musieť prejsť týmto cvičením do konca novembra až 207 140 platiteľov DPH. Platitelia si budú musieť sledovať svoju schránku na portáli finančnej správy, kde by im mal prísť formulár s bankovými účtami, ktoré eviduje finančná správa. Následne budú musieť aktualizovať tento formulár.



Ako najväčší problém celej zmeny vnímame overovanie oznámenia bankových účtov dodávateľov na zozname finančnej správy pred zadaním každej úhrady. Platitelia DPH budú mať iba veľmi krátky čas – dva mesiace – aby sa pripravili na túto administratívnu záťaž. Pri veľkých firmách túto povinnosť nie je možné riešiť ľudskou prácou, ale len s využitím automatizácie, ktorá si tiež vyžaduje nejaký čas. Ak sa platitelia nestihnú pripraviť do 1.1.2022, vystavia sa riziku ručenia za DPH.

Preto by podnikateľský sektor ocenil, ak by bola účinnosť tohto ustanovenia posunutá, aby tak podnikatelia získali viac času sa pripraviť na túto novú povinnosť.



Autorkou je Ľubomíra Murgašová, daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton