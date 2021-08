Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 10:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 31. týždni 2021:Bratislava 2. augusta – Slovenská ekonomika dosiahne v druhom štvrťroku medzikvartálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,9 %, čo znamená medziročný rast oproti slabému druhému štvrťroku 2020 o 10 %. Stále je však o 3 % pod úrovňou, na akej bola pred príchodom pandémie. Vyplýva to aktuálnej krátkodobej prognózy kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).Bratislava 3. augusta - Otvorenie ekonomiky prináša aj zrýchlenie rastu cien nehnuteľností. Skonštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej štatistike. V 2. kvartáli tohto roka sa ponukové ceny realít na bývanie zvýšili oproti úvodným trom mesiacom roka o 6,4 %. Najvýraznejšie dražejú nehnuteľnosti v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, naopak, v Košickom kraji dochádza k miernej korekcii cien. V medziročnom porovnaní boli nehnuteľnosti na bývanie v 2. kvartáli o 18,6 % drahšie než vlani.Bratislava 3. augusta – Schodok štátneho rozpočtu dosiahol za prvých sedem mesiacov tohto roka 3,715 miliardy eur, čo je o 118,1 milióna eur menej ako v porovnateľnom období minulého roka. Príjmy štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,654 miliardy eur, výdavky sa medziročne zvýšili o 1,536 miliardy eur, informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.Bratislava 3. augusta – Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala mimoriadne núdzové opatrenie, na základe ktorého poľovníci v ešte neinfikovaných okresoch Slovenska zvýšia odstrel diviakov. Premnožená diviačia zver je totiž hlavnou príčinou šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Aktuálne je podľa ministerstva pôdohospodárstva ním zasiahnutých 29 okresov. V infikovaných okresoch už nie je odstrel vhodný, aby nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďalších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy ešte urýchliť.Bratislava 4. augusta - Maloobchodné tržby na Slovensku v júni rástli štvrtý mesiac po sebe, čím dorovnávali minuloročné prepady a prekonali predcovidovú úroveň tržieb z júna 2019 takmer o desatinu. Aj ubytovatelia zaznamenali výraznejší rast tržieb, avšak za júnom 2019 stále zaostávali o viac ako polovicu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 4. augusta – Zatiaľ čo niektoré členské štáty EÚ dostali už v tomto týždni prvé peniaze na realizáciu plánu obnovy a odolnosti od EÚ, Slovensko bude na prvú tranžu vo výške približne 800 miliónov eur čakať ešte minimálne niekoľko týždňov. Dohoda o financovaní totiž podlieha schváleniu vládou, a tá v súčasnosti nezasadá. TASR to potvrdila Národná implementačná a koordinačná autorita. Najbližšie zasadnutie vlády je naplánované na druhú polovicu augusta.Bratislava 4. augusta - Do pripravovaného strategického priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri bavorský spracovateľ dreva Ziegler Group. Firma by tam mala po dokončení investície zamestnať 430 ľudí. Investícia na vybudovanie píly a drevospracujúcej prevádzky by mala dosiahnuť spolu približne 255 miliónov eur. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).