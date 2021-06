Výpomoc pre cestovné kancelárie prerokujú poslanci v zrýchlenom režime

včera 19:01 -

Cestovným kanceláriám by mala byť poskytnutá pomoc vo forme návratných finančných výpomocí na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Docieliť to má návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19 z dielne rezortu financií. Plénum parlamentu v utorok schválilo, že právnu normu prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela zákona o zájazdoch podľa Ministerstva financií (MF) SR v tomto smere priniesla čiastočné riešenie zmiernenia dosahov pandémie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta tohto roka. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovky povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje približne 55 miliónov eur. Keďže ide o návratnú pomoc zo štátnych finančných aktív, opatrenie podľa MF nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrhom zákona sa rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie. Návratné finančné výpomoci im majú umožniť preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity, potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách, ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií.