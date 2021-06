Za cestovné poistenie zaplatíme raz toľko ako vlani 

Zdroj: SOPHISTIC Pro finance

Foto: TASR/AP

dnes 16:36 -

Slováci zaplatia za cestovné poistenie minimálne raz toľko ako vlani. „Pokiaľ chce mať klient pokryté storno poistenie v prípade zrušenia dovolenky z dôvodu ochorenia na koronavírus, dodržania nariadenej izolácie, alebo chce mať pokryté možné liečebné náklady, hospitalizáciu, či predĺženie pobytu z titulu karantény, tak musí počítať s minimálne 100-percentným navýšením ceny poistného,“ vraví Ladislav Hruška, manažér a vedúci expertnej skupiny – neživot poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu s epidémiou a vznik nových mutácií je preto otázne, či pôjde o konečné navýšenie ceny alebo nie,“ dopĺňa Alojz Kozoň, oblastný riaditeľ a akcionár SOPHISTIC Pro finance.

Faktom je, že dnes už len málokto vycestuje do zahraničia bez cestovného krytia. Aktuálne je však viac ako inokedy potrebné dávať si pozor na výber poisťovne. Nie všetky totiž poskytujú krytie koronavírusu. „Je preto dobré, že sú v tomto smere klienti obozretnejší. V minulosti ich väčšinou zaujímala len cena a možno pripoistenie batožiny, v súčasnosti to už len o zaplatenej sume za poistné nie je. Ľudí zaujíma obsah a najmä to, či majú v poistení zahrnuté (a za akých podmienok) aj možné komplikácie spojené s COVID-19,“ objasňuje Alojz Kozoň.

Zaujímať sa o obsah poistného by mali všetci tí, ktorí plánujú dovolenku v zahraničí. Keďže rozdiel v jednotlivých ponukách je značný, je vhodné požiadať o radu odborníka. „Pre laika nie je jednoduché vyznať sa v poistných podmienkach produktoch jednotlivých poistení,“ hovorí Pavol Hreus, špecialista a člen expertnej skupiny – neživot v SOPHISTIC Pro finance s tým, že hoci si za kvalitnejšie poistenie priplatíte, rozdiel v plnení môže byť rádovo aj niekoľko tisíc eur navyše.

Koronakríza rozdelila svet na bezpečné a nebezpečné krajiny z hľadiska šírenia sa pandémie. A to spôsobilo obrovskú zmenu aj v cestovnom poistení. „V prípade, že klient cestuje do rizikovej krajiny, väčšina poisťovní mu kryť komplikácie v súvislosti s pandémiou nebude. Niekoľko inštitúcií však podmienky aj tu upravilo a ponúka nové špeciálne pripoistenia pre rizikové krajiny. Pri ich výbere by sa mal klient obrátiť na odborníka, ktorý sa vie zorientovať v poistných podmienkach, dôkladne zanalyzuje situáciu a klientovi navrhne najlepšie riešenie,“ reaguje Ladislav Hruška.

Výber cestovného poistenia a zdravotný stav by ste rozhodne nemali nechávať na náhodu. Podľa Radoslava Valka, generálneho riaditeľa a väčšinového akcionára SOPHISTIC Pro finance, sa zaznamenalo veľa prípadov, kedy zle nastavené alebo dokonca žiadne cestovné poistenie spôsobilo rodinám veľké finančné výdaje na preplácanie liečby. „Vzhľadom k aktuálnej situácii klientom odporúčame, aby si dávali pozor nielen na prípadnú výluku COVID-19 z poistného, ale aby si poistili aj možnosť storna zájazdu. To im totiž zachráni peniaze ak nebudú môcť vycestovať kvôli ochoreniu či karanténe.“