Domácnosti v eurozóne počas pandémie ušetrili, ale veľké nákupy neplánujú

Eurozóna potrebuje opäť naštartovať spotrebiteľské výdavky, aby zotavovanie jej hospodárstva nabralo tempo. Počas blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu pritom mnohé domácnosti na kontinente veľa ušetrili. Problémom však je, že najviac peňazí naakumulovali tí spotrebitelia, ktorí majú tendencie peniaze skôr hromadiť ako utrácať.

Podľa analytikov banky Barclays tzv. pandemické úspory sa koncentrujú predovšetkým v domácnostiach bohatších starších Európanov, ktorí uviazli doma bez možnosti zájsť si do reštaurácie alebo na dovolenku. V ich prípade je menšia pravdepodobnosť, že začnú viac míňať aj na veľké položky, na rozdiel od mladších ľudí.

Pri posudzovaní tempa zotavovania najvyspelejších ekonomík je pritom rozhodujúce, či práve táto skupina spotrebiteľov využije svoju slobodu a začne viac míňať. Európa má totiž najväčšiu skupinu obyvateľov stredného veku spomedzi všetkých regiónov sveta.

Hromada peňazí, ktorá by sa mohla uvoľniť spolu s blokádami, je obrovská. Barclays odhaduje naakumulované úspory na 600 miliárd eur, koncentrujú sa však najmä v rukách konzervatívnych obyvateľov, čo vrhá tieň na ich odblokovanie.

Podľa nemeckej Deutsche Bank by uvoľnenie úspor mohlo pridať zhruba 1 percentuálny bod k hospodárskemu rastu regiónu v roku 2021, ktorý Medzinárodný menový fond predpovedá na úrovni 4,4 %.

Ekonóm spoločnosti UBS Dean Turner sa domnieva, že výdavky domácností sa budú „významnou mierou“ podieľať na tzv. postpandemickom oživení, pričom očakáva ich rast v tomto roku o 2,9 %.

Eurozóna potrebuje nové stimuly, pretože zotavovanie jej ekonomiky zaostáva za USA a Čínou v dôsledku doposiaľ pomalého očkovania.

Dlhšie ako pôvodne predpokladané blokády v Nemecku viedli vo štvrtok (15. 4.) tamojšie významné inštitúty, aby znížili spoločnú predpoveď hospodárskeho rastu krajiny v tomto roku o celý percentuálny bod na 3,7 % zo 4,7 %.

Aj údaje Európskej centrálnej banky signalizujú, že za uplynulý rok ušetrili ďalšie peniaze predovšetkým ľudia starší ako 50 rokov, zatiaľ čo finančná situácia vo vekovej skupine od 16 do 49 rokov, s väčšou tendenciou k utrácaniu, ale aj vyšším rizikom nezamestnanosti, sa zhoršila.

Situáciu najlepšie vystihuje prístup rakúskeho páru Glorie Sattélovej a Alfonsa Pribeka. Pred krízou sa často stravovali v reštaurácii, pravidelne chodili do opery a divadla, dvakrát ročne si dopriali týždenné pobyty v kúpeľoch a tiež výlety do Grécka, Nemecka a Francúzska. Po skončení blokád sa však zrejme ku všetkým týmto aktivitám nevrátia.

„Hneď ako to bude možné, pôjdeme do kúpeľov, ale okrem toho nič ďalšie neplánujeme,“ uviedla 78-ročná Sattélová, ktorá žije so svojím 81-ročným manželom v centre Viedne.

Práve s ohľadom na týchto ľudí je ECB opatrná. Jej najnovšie prognózy predpokladajú, že miera úspor, ktorá sa počas pandémie v minulom roku takmer zdvojnásobila na 25 %, sa postupne vráti na úroveň pred krízou. Peniaze nahromadené počas blokád sa však podstatne neznížia.

Nemecká centrálna banka Bundesbank odhaduje, že úspory v krajine sa v minulom roku zvýšili o 110 miliárd eur, a jej francúzsky náprotivok predpokladá, že si domácnosti nahromadili až 120 miliárd eur.

Údaje Európskej komisie zase odhalili, že aj keď sa úspory domácností v eurozóne zvýšili, ich záujem o nákup drahších položiek v nasledujúcich 12 mesiacoch je stále len mierne nadpriemerný.