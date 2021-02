Rakúsky podnik EVN investuje miliardu eur do obnoviteľných zdrojov

dnes 12:01 -

Rakúska energetická spoločnosť EVN chce v nasledujúcich troch rokoch investovať zhruba miliardu eur do energetických zmien a bezpečnosti. Cieľom je rozšíriť obnoviteľné zdroje energie a rozvodné siete a zlepšiť kvalitu pitnej vody. Tým by sa mohlo v Dolnom Rakúsku vytvoriť a zabezpečiť 7300 pracovných miest.

Podľa agentúry APA má do energetickej bezpečnosti plynúť 640 miliónov eur, do energetických zmien 300 miliónov eur a do kvality pitnej vody 60 miliónov eur. V rámci jednotlivých balíkov sa celkovo 650 miliónov eur preinvestuje do rozvodnej infraštruktúry, 100 miliónov eur do zásobovania teplom a 200 miliónov eur do obnoviteľných zdrojov energie.