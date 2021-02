SR je v prvej päťke krajín v čerpaní peňazí z Európskeho sociálneho fondu

dnes 14:46 -

ESF slúži na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. "Je to nástroj, ktorý každý rok v Únii pomáha približne desiatim miliónom ľuďom získať prácu, respektíve zlepšiť si zručnosti tak, aby boli schopní nájsť si v budúcnosti prácu," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že fond rovnako pomáha začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Rezort práce používal financie z ESF tento rok primárne na podporu udržania a vytvárania pracovných miest. "Nezabúdali sme však ani na potravinovú pomoc, podporu sociálnej ekonomiky a na tých najzraniteľnejších – podporu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, podporu osobných asistentov v školách a marginalizované rómske komunity," vymenoval štátny tajomník ministerstva Boris Ažaltovič.

Hoci celkové čerpanie Európskeho sociálneho fondu predstavuje v celej Európskej únii 43,42 %, Slovensko doposiaľ vyčerpalo 50,55 % alokovaných finančných zdrojov. V rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa s čerpaním na úrovni 62,45 % nachádza Slovensko na 12. mieste, kým celkové čerpanie v tomto programe je na úrovni 51,91 %.

"V našom rezorte takmer všetky vyčlenené finančné prostriedky z ESF vyčerpáme do konca tohto roka, preto je pre nás kľúčové, aby sme financie z nového programového obdobia mohli čerpať najneskôr od januára 2022," uzavrel Krajniak.

Slovensko má podiel priebežných platieb na celkovej alokácii zdrojov v ESF niečo vyše 50 %. Väčší podiel majú iba Estónsko (50,64 %), Grécko (54,58 %), Fínsko (54,66 %) a Luxembursko (64,51 %). V prvej desiatke krajín s najlepším čerpaním zdrojov z ESF sa nachádza aj Írsko (50,33 %), Nemecko (49,83 %), Holandsko (49,37 %), susedné Maďarsko (49,25 %) a Bulharsko (48,41 %). Susedné Rakúsko (46,39 %) je na 15. mieste, Česká republika (45,19 %) na 16. mieste a Poľsko (43,82 %) sa ocitlo na 18. mieste. Najpomalšie čerpá prostriedky z ESF Malta (26,83 %) a Chorvátsko (30,46 %).