Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad 61 USD/barel

V stredu (10. 2.) reagovali ceny najmä na informácie z USA, že zásoby ropy v predchádzajúcom týždni nečakane klesli. Pokles predstavoval 6,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), čím sa zásoby ropy v USA dostali na najnižšiu úroveň od marca minulého roka. Analytici pritom počítali s rastom zásob o 985.000 barelov.

Cena Brentu sa k záveru stredajšieho obchodovania zvýšila už deviaty deň po sebe, čo bolo najdlhšie obdobie rastu od januára 2019. Cena ropy WTI sa v stredu zvýšila ôsmy deň po sebe.

Podľa analytikov sa však ceny dostali už dosť vysoko. Takýto vývoj by mohol lákať producentov objem ťažby zvýšiť.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.19 h SEČ 61,12 USD (50,40 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 35 centov. V stredu dosiahla najvyššiu hodnotu od januára 2020.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 58,35 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov.