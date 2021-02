Rakúska RBI prevezme českú Equa bank

dnes 14:16 -

Rakúska Raiffeisen Bank International (RBI) cez svoju českú dcéru prevezme českú Equa bank. Podľa vyhlásenia RBI predajcom je investičný fond AnaCap Financial Partners, transakcia by mala byť ukončená do polovice tohto roka a následne sa Equa bank stane súčasťou českej Raiffeisenbank.

Equa banka sa podľa agentúry APA zameriava najmä na spotrebiteľské úvery, inštitúcia má takmer 480.000 klientov. Bilančná suma Equa bank na konci roka 2020 dosahovala vyše 2,8 miliardy eur, kým česká Raiffeisenbank vykázala 15,7 miliardy eur. Kúpnu cenu rakúska RBI nezverejnila.