Na svetovom trhu s automobilmi bude dominovať Čína

Trh s automobilmi v Európe a USA je pomerne nasýtený a dochádza už len k obmene vozového parku. Výraznejšie možnosti na zvýšenie odbytu majú automobilky na rozvíjajúcich sa trhoch, akým je najmä Čína. Tá sa zároveň chopila príležitosti a zatiaľ čo v Európe sú elektromobily dlho diskutovaná téma, Čína vo výrobe týchto vozidiel rýchlo napreduje, uviedol analytik Across Private Investments Dominik Hapl.

V Európe jazdí 610 vozidiel na 1000 obyvateľov, keď v posledných desiatich rokoch ich počet rástol tempom iba 2,2 % ročne. "Po európskych cestách jazdí 312 miliónov áut. V USA pripadá na 1000 obyvateľov dokonca až 838 motorových vozidiel, po cestách ich tam jazdí 287 miliónov. Čína eviduje len 196 vozidiel na 1000 obyvateľov, pričom rast v posledných desiatich rokoch bol na úrovni 15 % ročne," spresnil Hapl.

To podľa analytika vytvára obrovský priestor na budúci rozmach, ktorého dôvodom je stále silnejúca stredná vrstva. Celkový počet vozidiel v Číne je na úrovni 340 miliónov kusov. Podľa University of California sa očakáva, že do roku 2022 by sa počet automobilov v Číne mohol zvýšiť na 420 miliónov a do roku 2030 by mal dosiahnuť až 500 miliónov kusov. "To by predstavovalo rast nových vozidiel o 4,4 % ročne," skonštatoval Hapl.

Výrazný rast čaká v nasledujúcich rokoch podľa analytika globálny trh s elektrickými vozidlami. Ten by sa mohol do roku 2026 zvýšiť takmer päťnásobne na odhadovaný objem 567 miliárd USD (472,6 miliardy eur), čo znamená ročný rast na úrovni okolo 15,6 %. Elektrické vozidlá sa v posledných rokoch stali pre spotrebiteľov oveľa atraktívnejšou voľbou vďaka zvýšenému dojazdu, životnosti batérie, efektívnosti a cenovej dostupnosti.

"Predpokladá sa, že v Číne sa predaj elektrických vozidiel zdvojnásobí už v roku 2021. Počet vozidiel by mal dosiahnuť približne 3,7 milióna," spresnil Hapl. Po čínskych cestách v súčasnosti jazdí viac ako 1,8 milióna elektromobilov. "Elektrické vozidlá sa v Číne považujú za budúcnosť, pričom trh a dopyt budú neustále rásť. Očakáva sa, že elektrické vozidlá budú do roku 2025 predstavovať 25 až 50 % celého trhu s osobnými vozidlami v krajine," tvrdí Hapl.