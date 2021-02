Spaľovanie zahraničného rádioaktívneho odpadu by sa mohlo v SR zakázať

dnes 12:01 -

Spaľovanie zahraničného rádioaktívneho odpadu by sa na Slovensku mohlo zakázať. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) získal na uzákonenie zákazu prísľub od predsedov koaličných strán. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Envirorezort vidí riešenie v ukotvení zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu do ústavného zákona. Zdôraznila by sa tým podľa MŽP trvácnosť tohto opatrenia pre ochranu životného prostredia. Na Slovensko sa dováža rádioaktívny odpad z talianskej jadrovej elektrárne Caorso. Od roku 2015 sa do krajiny podľa dostupných údajov doviezlo minimálne 860 ton rádioaktívneho odpadu. MŽP vysvetľuje, že elektráreň v Taliansku po havárii v Černobyle odstavili v roku 1990 pre tlak verejnosti.

Spaľovňa rádioaktívneho odpadu dostala "zelenú" za bývalej vlády, približuje odbor komunikácie. "Zmluva bola neštandardne dojednaná podľa talianskeho práva, uzavretá v talianskom jazyku a nebola nikdy zverejnená, ani keď jej sprístupnenie požadoval iný štátny orgán - MŽP SR," tvrdí. Zmluva nebola Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou (JAVYS) zverejnená s odôvodnením, že obsahuje obchodné tajomstvo a tzv. citlivé informácie.

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár bude s koaličnými partnermi diskutovať o tom, či by malo ísť o ústavný zákon. Zákaz spaľovania zahraničného odpadu by mal podľa neho byť zadeklarovaný zákonom z dielne envirorezortu. "Taliansky kontrakt nám aspoň zaplatí celú novú ekologickú spaľovňu. Okrem toho, ak by sme tento kontrakt podpísaný minulou vládou nenaplnili, hrozili by nám ekonomické sankcie a škody," konštatuje Kollár.

Koaličná SaS nepovažuje za správne, aby sa do ústavného zákona presadil zákaz spaľovania zahraničného rádioaktívneho odpadu. Takýto zákon by bol podľa predsedu strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka proti záujmom Slovenska a odborným a technologickým kapacitám.

Vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová nepokladá za vhodné riešiť problém spaľovania rádioaktívneho odpadu otváraním ústavy. Strana je proti spaľovaniu odpadu zo zahraničia na Slovensku. "O detailoch, ako tomu zabrániť, sme zatiaľ nehovorili, očakávame konkrétny návrh od ministerstva životného prostredia alebo ministerstva hospodárstva, pod ktorých táto problematika spadá," povedala Remišová.

Zmluva predpokladá, že všetok taliansky odpad z elektrárne Caorso sa spracuje do roku 2023. Sulík sa s Budajom dohodol, že existujúca platná zmluva sa dodrží. "Po jej naplnení však už nebude JAVYS uzatvárať ďalšie zmluvy na spaľovanie jadrového odpadu zo zahraničia," potvrdila hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková. Zároveň pripomenula, že JAVYS dodržiava prísne medzinárodné predpisy a všetok spálený odpad "do posledného gramu vracia do krajiny pôvodu". Na Slovensku tak neostáva žiadna nadbytočná rádioaktivita.