Poslanci v závere dňa rokovali o prenositeľnosti EČV

"Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo," priblížili poslanci v dôvodovej správe. Kupujúci by tiež mal mať fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla.

Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom v situácii, keď majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovupoužitie pôvodnej EČV podľa nich okrem finančnej úspory prináša aj ekologický efekt.

Poslanec Sme rodina Miloš Svrček rozprave priblížil, že ministerstvo vnútra objednáva každý rok niečo cez milión nových evidenčných čísiel vozidla v hodnote 8,5 eura. "Teda ročne dávame asi 9 miliónov eur na nové evidenčné čísla vozidla," dodal.

V piatok (29. 1.) by malo plénum pokračovať rokovaním o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý je už v druhom čítaní. Poslanci o ňom rokujú v tzv. zrýchlenom režime. Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa by sa podľa návrhu mali zmierniť. Súčasťou právnej úpravy má byť aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.