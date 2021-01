Lockdown naplno neúčinkuje na viac ako dva milióny ľudí

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 15:31 -

Zamestnanci sa navyše po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach bez administratívnych pracovníkov.

"Je absurdné, aby sme hovorili o lockdowne a nemožnosti stretávať sa s najbližšou rodinou, ako sú rodičia, a zároveň nechávame otvorené podniky, v ktorých sa intenzívne stretávajú tisíce ľudí dochádzajúcich denne do práce z desiatok dedín a miest," povedal Helexa.

IstroAnalytica preto navrhuje, aby vláda okamžite zorganizovala a financovala pravidelné intenzívne testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na pracovisku a v štátnych aj súkromných testovacích centrách, kde by táto cieľová skupina bola vybavovaná prioritne.

Vláda by podľa inštitútu mala tiež zabezpečiť a financovať možnosť dobrovoľnej karantény zamestnancov v aj tak prázdnych ubytovacích zariadeniach v SR. Zároveň tak štát pomôže koronakrízou zdecimovanému sektoru hotelov a reštaurácií.

Vládny kabinet by podľa jeho slov mal tiež na striktne vymedzený čas zaviesť skutočne presne cielený a tvrdý lockdown v najviac ohrozených okresoch, ako aj v blízkej budúcnosti najviac ohrozených okresoch SR. Výpadok príjmov takto obmedzených podnikov by mala vláda kompenzovať.

Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov, ako aj zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach. Inštitút IstroAnalytica bol založený v júni 2020.