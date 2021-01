Nová koncepcia úradu na ochranu spotrebiteľov má byť adresná a účinná

dnes 18:46 -

Nová koncepcia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na ochranu spotrebiteľov má byť "maximálne adresná a maximálne účinná". Zameriava sa na štyri hlavné oblasti, a to na komunikáciu, ochranu práv, legislatívu a riešenie sporov. Informoval o tom Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO.

"Naše možnosti pri ochrane spotrebiteľov vnímam cez pomerne rozsiahlu škálu nástrojov, ktoré má úrad k dispozícii, a nie je to len o dosahovaní čo možno najnižších cien energií a vody. Je to aj o necenových aspektoch a nástrojoch, ktoré má úrad k dispozícii, aby spotrebiteľom v prípade núdze reálne pomáhal. Vnímam, že doteraz úrad aktívne necenové nástroje pri ochrane spotrebiteľa nevyužíval," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Návrh novej koncepcie v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa Igaza predpokladá, že sa z ÚRSO stane primárny zdroj praktických i právnych informácií pre slovenských spotrebiteľov v oblasti energetiky. Experti úradu im zároveň poskytnú praktickú a dostupnú pomoc pri ochrane ich práv v zmysle zákonných požiadaviek a dobrých mravov.

"Rátame s vytvorením tzv. charty práv spotrebiteľov, ktorá by bežným ľuďom umožnila prakticky sa zorientovať v doteraz neprehľadnej sieti paragrafov a zároveň by im dala do rúk účinné nástroje, s ktorými sa môžu obracať na svojich dodávateľov energií a vody. Zvažujeme tiež vytvorenie inštitútu energetického ombudsmana, ktorý by účinne intervenoval v prospech spotrebiteľov ešte nad rámec súčasného systému ochrany ich práv," doplnil Juris.

Igaz informoval, že chartu práv spotrebiteľov aj inštitút energetického ombudsmana chce úrad posunúť do verejnej diskusie v priebehu prvej polovice budúceho roka. Zároveň má ambíciu oba koncepty inštitucionalizovať do konca roka 2021.

celý materiál návrhu novej koncepcie v oblasti starostlivosti o spotrebiteľa možno nájsť na webe ÚRSO, námety a podnety v súvislosti s ochranou spotrebiteľa môžu spotrebitelia posielať na spotrebitel@urso.gov.sk.