Flámski zamestnávatelia chcú rýchle očkovanie, v hre je konkurencieschopnosť

dnes 16:16 -

RTBF na svojej webovej stránke upozornila na slová generálneho riaditeľa VOKA pre oblasť Mechelen-Campines Toma Laverena, podľa ktorého by zaostávanie Belgicka v očkovaní proti koronavírusu mohlo ohroziť konkurencieschopnosť domácich podnikov v porovnaní s podnikmi v okolitých krajinách.

"Pri očkovaní nesmieme stratiť ani jeden deň," upozornil Laveren. Podľa RTBF ide o posolstvo, ktoré VOKA zdôraznila aj počas svojej novoročnej virtuálnej recepcie, keď viacerí poprední flámski zamestnávatelia vyjadrili nádej, že očkovanie v roku 2021 bude efektívne, pomôže poraziť pandémiu a zaistí bežný chod podnikania a práce. Aj tým, že sa umožní čo najrýchlejší návrat zamestnancov v spoločnostiach, ktorí sú teraz povinní pracovať na diaľku.

Flámski zamestnávatelia však so znepokojením sledujú, že situácia v niektorých okolitých krajinách je odlišná, keď v Británii už bolo zaočkovaných vyše milióna ľudí a schválená a použitá už bola druhá vakcína v poradí. "Belgická očkovacia kampaň je príliš pomalá," upozornil predseda VOKA Wouter De Geest.

De Geest spresnil, že Belgicko potrebuje "jasnú stratégiu očkovania" a dodal, že podniky a ich zamestnanci by sa mali dostať medzi prioritné skupiny očkovaných osôb, aby bolo možné zaistiť kontinuitu hospodárskej činnosti. Už aj preto, že iné krajiny majú rýchlejšie tempo očkovania a získavajú tak konkurenčnú výhodu.

Podľa De Geesta platí, že čím rýchlejšie prebehne očkovanie, tým viac spoločností bude mať úžitok z ekonomického oživenia krajiny. Aj preto žiada, aby spoločnosti a ich zamestnanci boli uprednostnení z hľadiska očkovania a mali prístup k bezplatným vakcínam hneď po zaočkovaní zdravotníckeho personálu a obyvateľov a zamestnancov opatrovateľských domovov.

VOKA zároveň požaduje aj zavedenie rýchlych a účinných antigénových testov na detekciu nakazených osôb, čo má zaručiť prechod z prísne izolovanej spoločnosti na "otestovanú spoločnosť" s menšími sociálnymi a ekonomickými nákladmi pre krajinu.