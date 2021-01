Dá sa očakávať,že v roku 2021 sa objemy investícií do kancelárií oživia

dnes 15:16 -

Počet transakcií síce klesal, avšak v 2. a 3. kvartáli minulého roka došlo k nárastu veľkosti priestoru, ktorý nájomcovia ponúkli na účel ďalšieho prenájmu, tzv. sublease, čo zvyšuje ponuku na trhu. V niektorých regiónoch ponuku zvyšujú aj priestory vo výstavbe, ktoré majú byť dokončené do roku 2022. "Pomerne silné dodávky nových projektov sa očakávajú v Bukurešti, Budapešti, Sofii a Varšave v roku 2021. Podľa toho, ako sa bude situácia s pandémiou vyvíjať počas nasledujúcich šiestich až 12 mesiacov, môžeme očakávať určité oneskorenia v prípade projektov, ktorých výstavba ešte nezačala," poznamenal regionálny riaditeľ pre prieskum v regióne CEE Kevin Turpin. Oneskorenie očakáva i pri projektoch, ktoré sú financované aj prostredníctvom predprenájmov. "Z približne 2,1 milióna štvorcových metrov (m2) v aktívnej výstavbe v celom regióne s dodaním do roku 2022 je v súčasnosti prenajatých v priemere 40 % plochy," ozrejmil Turpin.

Ako však Turpin dodal, veľa sa špekuluje o tom, že miera neobsadenosti v sektore kancelárií stúpne na rekordnú úroveň vzhľadom na prírastok v ponuke a znížený dopyt. Takýto scenár podľa neho nemožno vylúčiť, ale ani potvrdiť.

Ako spresnil riaditeľ služieb pre nájomcov kancelárskych budov v spoločnosti Michal Hoško, na Slovensku odhaduje 20 až 30-percentné zníženie plochy obsadených kancelárskych priestorov v najbližších dvoch rokoch. "Mnohým firmám sa osvedčilo zavedenie práce na diaľku. Očakávame, že spoločnosti, kde je nevyhnutná fyzická prítomnosť zamestnancov z dôvodu charakteru ich podnikania, sa pokúsia vyčleniť oddelené pracovné priestory pre menej ľudí," vysvetlil Hoško s tým, že v tejto veci neexistuje univerzálne riešenie, keďže každá stratégia pracoviska by mala byť prispôsobená individuálnym potrebám a cieľom spoločnosti.