Trať medzi Devínskou Novou Vsou a Hlavnou stanicou plánujú obnoviť

Železničnú trať medzi Devínskou Novou Vsou a Hlavnou stanicou v Bratislave plánujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zmodernizovať. Rátajú aj s vybudovaním nových železničných zastávok. Zámerom je dosiahnutie európskych parametrov trate i zvýšenie jej technickej vybavenosti a bezpečnosti. Zvýšiť sa má aj rýchlosť a priepustnosť železničnej prepravy. Celkové odhadované náklady sú zhruba na úrovni 417 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Modernizácia je súčasťou železničného uzla mesta Bratislavy a rieši jeho západnú vetvu. Úsek trate, ktorý sa má obnoviť, prechádza od bratislavskej Devínskej Novej Vsi cez Lamač až po Hlavnú stanicu. Celková dĺžka stavby je 15,9 kilometra. Práce majú byť postupné, v závislosti od aktuálnych nárokov a požiadaviek železničnej dopravy, ale aj finančných možností ŽSR.

Do roku 2025 predpokladá investor vybudovanie nových železničných zastávok Patrónka a Železná studienka s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves a Lamač. Do roku 2030 uvažuje s modernizáciou Hlavnej stanice, vrátane eliminácie súčasného obmedzenia traťovej rýchlosti, a s modernizáciou úseku Lamač – Hlavná stanica. Po roku 2030 sa ďalej uvažuje s modernizáciou Hlavnej stanice, a to s prípravou na tretiu koľaj, vrátane vybudovania novej tunelovej rúry.

Následne sa plánuje doplnenie tretej traťovej koľaje v smere od Hlavnej stanice, v prvej etape v úseku Hlavná stanica – Lamač a v druhej etape v úseku Lamač - Devínska Nová Ves. V rámci modernizácie sa ráta aj s prestavbou či vybudovaním bezbariérových nástupíšť v staniciach. Financovanie modernizácie sa plánuje ako kombinované, a to zo štátneho rozpočtu, zo zdrojov ŽSR a z fondov Európskej únie.

Obnova rieši časť železničného uzla Bratislava, ktorý je súčasťou trate bratislavská Hlavná stanica – Kúty – český Lanžhot a patrí medzi dopravne najzaťaženejšie úseky v sieti ŽSR. Z Devínskej Novej Vsi odbočuje trať do Rakúska. Z Hlavnej stanice zas odbočujú alebo sa pripájajú aj trate zo smerov Žilina, Nové Zámky, Komárno, Rusovce, či z rakúskeho Kittsee. Väčšina tratí v bratislavskom železničnom uzle má dostatočnú kapacitu pre súčasný rozsah pravidelnej dopravy, avšak úsek Hlavná stanica – Lamač už vykazuje hodnoty blízke odporúčaným maximám. Pre súčasný rozsah vykazuje preťaženosť dopravných koľají či nástupíšť. Technický stav niektorých zariadení zároveň znižuje využiteľnú kapacitu trate a spôsobuje aj obmedzenia rýchlosti.

V roku 2019 zverejnili ŽSR štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.