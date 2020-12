EÚ a Čína schválili investičnú dohodu, firmy získajú lepší prístup na čínsky trh

dnes 16:46 -

Európska únia a Čína schválili v stredu investičnú dohodu. Tá európskym firmám umožní lepší prístup na čínsky trh, ako aj zlepšenie podmienok na pôsobenie európskych spoločností na najväčšom trhu v Ázii.

O dohode, ktorú oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, rokovali Brusel a Peking takmer sedem rokov. Očakáva sa však, že potrvá ešte minimálne rok, než vstúpi do platnosti, informovala agentúra Reuters.

Dohoda umožní vzájomné investovanie do viacerých hospodárskych sektorov. Európske firmy by mali získať povolenia na pôsobenie napríklad v oblasti realitného trhu, reklamy, elektromobilov, námornej dopravy, telekomunikačných cloudových služieb, súkromných nemocníc či systému rezervácií leteniek. Zároveň sa zrušia niektoré požiadavky, napríklad, že firmy môžu pôsobiť v Číne iba v rámci spoločných podnikov s čínskymi partnermi.

Dohoda zároveň stanovuje podmienky na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, čo by malo zabrániť nelegálnej štátnej pomoci s cieľom zvýhodniť vlastné firmy. Ako uviedla šéfka EK na Twitteri, Európska únia je otvorená biznisu, očakáva však dodržiavanie reciprocity, spravodlivej hospodárskej súťaže a hodnôt. Čína okrem toho prisľúbila, že pristúpi k ratifikácii dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o zákaze nútenej práce.

Peking je pripravený zakázať nútený transfer technológií zahraničných firiem, dodala agentúra Reuters. Prisľúbil aj väčšiu transparentnosť v oblasti dotácií, ako aj to, že štátne firmy nebudú môcť diskriminovať zahraničných investorov.

Ako však uviedol riaditeľ Európskeho centra pre medzinárodnú politickú ekonómiu Hosuk Lee-Makiyama, aj keď text dohody nepoukazuje na nejaké benefity pre Čínu, Peking by ho nepodpísal, ak by do budúcnosti nemal z dohody niečo získať. "Žiada mocnosť, tobôž Čína, nedá nič zadarmo, takže niečo za to očakáva. Iba to v dohode nie je uvedené," dodal Lee-Makiyama.