Prezidentka odobrila prevzatie eurosmernice do zákona o spotrebných daniach

Eurosmernicou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. V súvislosti s jej prebratím sa zavádza najmä nový typ daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ a schválený príjemca, a upravuje sa postup pri preprave alkoholických nápojov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.

Novela zákona mala pôvodne aj zrušiť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia, ale od tejto zmeny sa nakoniec upustilo. Chcelo to zaviesť Ministerstvo financií, z ktorého dielne novela pochádza. Argumentovalo to tým, že zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobuje mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh k novele, ktorý zrušenie súkromnej výroby destilátov zo zákona vypustil. Budúci rok by sa mal tento zákon iba doladiť.