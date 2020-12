Ropný koncern Chevron zoškrtá rozpočet na prieskum a kapitálové výdavky

dnes 17:01 -

Americký ropný koncern Chevron plánuje po rozsiahlej reštrukturalizácii svojich prevádzok škrtnúť v rámci svojho dlhodobého rozpočtu na prieskum a kapitálové výdavky miliardy dolárov. Informovala o tom vo štvrtok firma. Cieľom je zvládnuť pokles cien ropy a zachovať dividendy.

Spoločnosť je jednou z mnohých veľkých producentov ropy a plynu, ktorí v dôsledku problémov spojených s pandémiou nového koronavírusu odpísali miliardy z hodnoty aktív, obmedzili produkciu a znížili počet pracovných miest. Teraz Chevron oznámil, že rozpočet na prieskum a kapitálové výdavky by sa mal do konca roka 2025 pohybovať v rozmedzí od 14 miliárd do 16 miliárd USD (11,52 miliardy - 13,17 miliardy eur). Pôvodný plán poukazoval na 19 miliárd až 22 miliárd USD.

Napriek škrtom Chevron očakáva zvýšenie investícií do niektorých kľúčových oblastí. K nim patrí napríklad Permská panva, ktorá je hlavným zdrojom bridlicovej ropy v Spojených štátoch.