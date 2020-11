September hotelierov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani

dnes 9:46 -

V zariadeniach cestovného ruchu (CR) sa v septembri 2020 ubytovalo viac ako 378.000 návštevníkov. Medziročný pokles o 35,1 % bol dôsledkom stále pretrvávajúcej výrazne nižšej návštevnosti zahraničných hostí, v septembri až o 66,3 %. Zahraničná klientela chýbala aj naďalej najmä v hoteloch v mestách. Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 1 milión nocí, medziročne sa ich počet znížil o 27,5 %.

Minulý rok v septembri počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol takmer 600.000 osôb. Počet hostí sa v septembri 2020 priblížil skôr úrovni zo septembra roku 2015. Dĺžka pobytov medziročne vzrástla, a to v priemere z 2,6 noci na 2,9 noci.

V súhrne, po zohľadnení návštevnosti domácich aj zahraničných hostí, počet návštevníkov sa medziročne najmenej znížil v Žilinskom kraji (o 13,7 %), a to najmä vďaka regiónom Liptov, Orava a Turiec. Najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu takmer 180.000 návštevníkov. V Prešovskom kraji napriek tomu, že má na svojom území mnohé známe turistické lákadlá, klesol celkový počet návštevníkov o 23,2 %.

V týchto dvoch regiónoch bol zároveň najväčší počet ubytovacích zariadení a lôžok v nich. Kapacity izieb tu v septembri boli využité od 30 % do 40 %, kým napríklad v Bratislavskom a Košickom kraji len na viac ako 20 %.

Návštevnosť v celej SR tvorili aj v mesiaci september najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných predstavovali 78,9 %. Ich počet sa však oproti vlaňajšku znížil o 13,8 % na takmer 300.000. Spomedzi ôsmich krajov iba jediný, Žilinský kraj, zaznamenal v septembri viac domácich ubytovaných hostí ako vlani (o 0,9 %). V ostatných krajoch bol medziročný pokles slovenskej klientely od 7 % do 17 %, v Bratislavskom kraji pokles dosiahol takmer 50 %.

Naďalej pretrvávala nižšia návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v septembri 2020 len 80.000. V rovnakom období minulého roka ich bol takmer trojnásobok (takmer 237.000), čo najviac poznamenalo najmä hotely v mestách.

Negatívny dosah bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace v Bratislavskom kraji, v ktorom celková návštevnosť bola medziročne nižšia až o 68,1 %, počet zahraničných hostí tu však klesol až o viac ako 80 %.

Samotné mesto Bratislava bolo na tom ešte o niečo horšie, celkový pokles cudzincov prekročil 81 %. Východná metropola, Košice, v septembri taktiež trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 70 %), ale návštevnosť do istej miery kompenzovali domáci hostia. Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 40,4 %.

Rozsiahle obmedzenia cestovania, najmä na medzinárodnej úrovni zásadne ovplyvnili aj súhrn návštevnosti od začiatku roka. Za deväť mesiacov roku 2020 sa v zariadeniach CR ubytovalo takmer 3 milióny návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o viac ako 40 %. Medziročne sa počet domácich návštevníkov znížil o takmer 29 % a počet cudzincov o viac ako 58 %.

Podľa posledných údajov k septembru 2020 slúžilo cestovnému ruchu celkovo 4365 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo takmer 70.000 izieb a 183.400 lôžok. Počet izieb v porovnaní so septembrom 2019 klesol o 2,3 % a počet lôžok o 2,2 %.