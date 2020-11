Akcionári FCA by mali schváliť fúziu s PSA začiatkom januára

dnes 13:16 -

Akcionári by na ňom mali schváliť fúziu s francúzskym konkurentom PSA, uviedol v pondelok v tlačovom vyhlásení koncern FCA. Valné zhromaždenie akcionárov sa vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu uskutoční prostredníctvom video konferencie.

PSA a FCA ohlásili vlani na jeseň fúziu, ktorá by mala vytvoriť štvrtú najväčšiu automobilku na svete so značkami, ako sú Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroën, Opel a DS. Podľa odhadov by fúzia mala znížiť náklady o 5 miliárd eur ročne, pričom sa nepočíta so zatvorením žiadneho závodu.