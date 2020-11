Spoločnosť v procese výstavby lyžiarskej haly nepochybila

dnes 10:31 -

Spoločnosť Donovalley v procese výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch nepochybila. Riadila sa vždy právoplatnými rozhodnutiami úradov. Pre TASR to uviedol projektový manažér haly Igor Obšajsník. Okresný úrad (OÚ) Banská Bystrica pred dvoma týždňami potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zrušení záverečného stanoviska o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), vyhovel tak protestu prokurátora. Informovala o tom TASR Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Obšajsník vysvetľuje, že v procese EIA bolo v zámere výstavby haly 485 parkovacích miest, ale na základe technického riešenia projektu v správe o hodnotení zvýšili parkovanie na 556 miest. Deklaruje, že zvýšenie miest by nezvýšilo zastavanosť územia. "Na tomto počte aj trváme, a takto bol proces EIA hodnotený. My nemáme právomoc určovať, ktorý úrad je v danej záležitosti vecne príslušný kontrolovať to a je nám to jedno," povedal Obšajsník.

Friese pre TASR priblížila, že navrhovateľ v zákonnej lehote nezmenil údaj v správe o hodnotení o požadovaných parkovacích miestach. "OÚ preto nemá možnosť v rámci svojej kompetencie (do 500 stojísk) obnoviť posudzovanie vplyvu tejto haly na životné prostredie. Celou agendou sa tak bude zaoberať príslušný orgán štátnej správy, to je Ministerstvo životného prostredia SR," uviedla.

Envirorezort prebral minulý týždeň konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort. Chce dôkladne preveriť aj podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody a pozrie sa aj na kroky, ktoré doteraz podnikol OÚ v Banskej Bystrici.

Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Banská Bystrica tiež zrušil rozhodnutie o umiestnení stavby stavebného úradu obce Donovaly z viacerých pochybení. Vo veci výstavby haly v júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici.

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23.000 ľudí.