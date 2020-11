Vláda chce zrušiť obedy zadarmo potichu a potajme

včera 12:31 -

Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) chce zrušiť obedy zadarmo potichu a potajme, kritizuje mimoparlamentá strana Hlas-SD. Ako uviedol jej člen Erik Tomáš, ktorý je zároveň súčasťou sociálneho parlamentného výboru, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na výbore pozmeňujúci návrh k už pripravovanej novele zákona, z ktorého zrušenie obedov zadarmo vyplýva. Kritizuje, že nielenže nemal odvahu predložiť novú legislatívu, ale pozmeňujúci návrh predložil iba na výbore a nie v pléne Národnej rady (NR) SR.

"Antisociálny vládny buldozér búra sociálne benefity naďalej a tentoraz sa nezastavil ani pred deťmi," vyjadril sa Tomáš. Vláda chce túto operáciu podľa neho utajiť preto, lebo je to nepopulárne. "Viete dobre, že v minulosti nám dalo veľa práce a námahy zaviesť toto opatrenie do praxe," pokračoval Tomáš s tým, že samosprávy sa na to museli pripraviť, investovať do vybavenia kuchýň, prijať nové pracovné sily.

Podľa Tomáša prinieslo toto opatrenie nielen odľahčenie peňaženiek rodičov, ale niekoľkí analytici potvrdili, že to prilákalo k obedom o 25 % detí viac ako predtým. Nejde pritom iba o lepšie stravovanie detí, ale aj o to, že sa zlepšila dochádzka v školách. "O 25 % sa znížil počet vymeškaných hodín," vyčíslil Tomáš s tým, že je to preto, lebo na obed zadarmo má nárok iba dieťa, ktoré sa zúčastní na vyučovacom procese. "Výrazne sa zvýšila zaškolenosť päťročných detí v materských školách z marginalizovaných skupín (o 19 %)," dodal Tomáš.

"Vláda sa tvári, že to bude kompenzovať daňovým bonusom, stále však nepoznáme jeho presnú podobu," kritizuje Tomáš. Ak by však bol zachovaný v tej podobe, ako bol oznámený, tak sa vytvorí skupina detí (približne 47.000), ktoré nebudú mať nárok ani na daňový bonus, ani na obedy zadarmo. "To sú Sulíkove deti, ktoré nebudú mať nič," poznamenal Tomáš.

Ako zhodnotil primátor Kežmarku Ján Ferenčák (Hlas-SD), zrušenie obedov je čisto politické rozhodnutie vládnej koalície, samosprávy o to totiž nežiadali. Zdôraznil, že po zrušení tohto opatrenia bude hroziť zvýšenie nezamestnanosti v už aj tak ťažko skúšaných regiónoch. V priemernej školskej jedálni pracuje podľa jeho slov momentálne osem až desať ľudí, ak však poklesne počet obedov, bude sa prepúšťať.