Ceny ropy ďalej rastú, cena Brentu prekročila 45 USD za barel

dnes 15:31 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 14.46 h SEČ 44,66 USD (37,82 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,05 USD (2,41 %). V priebehu dňa však nakrátko prekonala 45-dolárovú hranicu, keď dosiahla 45,30 USD/barel. Nad túto hranicu sa tak dostala prvýkrát od začiatku septembra.

Vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom. Dosiahla 42,38 USD/barel, čo znamená rast o 1,02 USD alebo 2,47 %. V utorok (10. 11.) sa cena v obidvoch prípadoch na záver obchodovania zvýšila takmer o 3 %.

Ako povedal ropný analytik z banky UBS Giovanni Staunovo, vývoj cien v tomto týždni ovplyvnila najmä informácia o vysokej účinnosti potenciálnej vakcíny na COVID-19 od Pfizeru a firmy BioNTech. Úspešná vakcína zvyšuje šance na postupný návrat novým koronavírusom poškodených ekonomík do normálu.

Okrem toho ceny ropy podporili aj informácie z amerického priemyslu o vývoji ropných zásob v USA. Podľa nich klesli zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň o 5,1 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles iba o 913.000 barelov.