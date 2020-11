Ukrajinský vodík by sa mohol prepravovať do Európy cez slovenské plynovody

dnes 14:46 -

Slovenská plynová distribučná sústava má veľký potenciál pri rozvoji vodíkových technológií v rámci domácností, tepelnej energetiky a vykurovania. Plynové rozvody môžu slúžiť uskladňovaním vodíka ako úložisko energie a Slovensko by mohlo v budúcnosti cez svoje plynovody prepravovať do Európy vodík vyrobený v plánovaných elektrolyzéroch na Ukrajine. Povedal to v stredu po podpise memoranda o vzájomnej spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ) člen výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Peter Hegeduš.

"Existuje iniciatíva 2 x 40 GW (gigawatt), ktorá hovorí o tom, že v rámci EÚ sa má vybudovať 40 GW elektrolyzérov na výrobu zeleného vodíka a ďalších 40 GW elektrolyzérov má byť vybudovaných v okolitých krajinách EÚ, z toho tretina na Ukrajine. Tento vodík by mohol byť v budúcnosti prepravovaný do EÚ práve prepravnou sieťou, ktorá ide aj cez Slovensko a je pre nás veľmi dôležitá," povedal Hegeduš.

Prezident SPNZ Tomáš Malatinský pripomenul, že členovia SPNZ sa už viac ako päť rokov zaoberajú skúmaním možností integrácie vodíka do plynárenskej infraštruktúry a možnosti jej využitia pri skladovaní, preprave a distribúcií vodíka. "Vnímame ho ako jednu z alternatív dekarbonizácie plynárenstva a energetiky na Slovensku. Spolupráca s NVAS môže prispieť k rýchlejšiemu využívaniu vodíka v praxi," povedal Malatinský.

Medzi úspešné projekty patrí Sun Storage, v rámci ktorého spoločnosť NAFTA spolu s rakúskou firmou RAG a ďalšími partnermi vyskúšala uskladňovanie vodíka v podzemnom zásobníku zemného plynu. NVAS je členom združenia Hydrogen Europe a podieľa sa na príprave Národnej vodíkovej stratégie SR.