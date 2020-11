Automobilka Porsche vykázala za prvých deväť mesiacov roka zisk

dnes 12:01 -

Skupina Porsche Automobil Holding oznámila za deväť mesiacov do konca septembra 2020 zisk po zdanení vo výške 437 miliónov eur. To bolo výrazne menej ako 3,52 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Ale v 1. polroku bola ešte v mínuse, na úrovni -329 miliónov eur.

Výsledok pritom významne ovplyvnil zisk z investícií do vlastného imania materskej spoločnosti Volkswagen vo výške 505 miliónov eur v porovnaní s 3,58 miliardy eur v predchádzajúcom roku.

Skupina Porsche SE očakáva za celý rok pozitívny výsledok po zdanení. Prognóza čistej likvidity skupiny Porsche zostáva nezmenená a k 30. septembru 2020 bola na úrovni 492 miliónov eur.