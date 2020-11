Európske trhy rastú po Bidenovom víťazstve

Zdroj: CNBC;ZH

Foto: SITA/AP

dnes 9:54 -

Celoeurópsky Stoxx 600 sa v ranom obchodovaní vyšplhal o 1,5 % vyššie, pričom akcie v oblasti cestovania a voľného času si pripísali zisk 2,9 %, pretože všetky sektory a hlavné burzy sa obchodovali v kladných pásmach.

Akcie v ázijsko-tichomorskej oblasti zaznamenali v pondelok veľké zisky. Futures na index Dow Jones Industrial Average prudko vzrástol v obchodovaniach pred otvorením trhu v USA, podobne aj futures S&P 500 a futures Nasdaq 100 sa tiež obchodovali v kladných hodnotách.

Bývalý viceprezident spečatil výsledok volieb po svojom predpokladanom víťazstve v Pensylvánii aj Nevade, len štyri dni odo dňa volieb. Trump napriek tomu odmieta pripustiť víťazstvo svojho súpera, pričom tvrdí, že voľby ešte ani „zďaleka neskončili“. Jeho tím začal súdne procesy vo viacerých kľúčových štátoch, vrátane Pensylvánie a Michiganu, a naznačil, že plánuje v niektorých prípadoch, keď boli výsledky veľmi tesné, požiadať o prepočítanie hlasov. Neexistuje žiadny oficiálny víťaz, kým nebude každý právny hlas správne spočítaný, štáty potvrdia výsledky a všetky právne výzvy nebudú vyriešené.







Odo dňa volieb 3. novembra odišli z Trumpovej vlády traja najvyšší predstavitelia a jeden ďalší bol degradovaný. Všetky rezignácie boli opísané ako „náhle“ a neočakávané, čo naznačuje, že by ich mohlo prísť ešte viac. Aj keď neexistujú nijaké významné dôkazy, ktoré by dokazovali, že šlo o krok súvisejúci s voľbami, spôsobilo to, že niektoré médiá začali špekulovať, že sa blížia „otrasy na poslednú chvíľu“. A to aj preto, lebo minulý týždeň sa objavili fámy o tom, že Trump má prepustiť riaditeľa CIA Gina Haspel, ako aj ministra obrany Marka Espera. Buď niektorí už nechceli slúžiť ďalšie štyri roky v Trumpovej administratíve, alebo pripustili, že Trump sa v prípade porážky nechystá úrad opustiť. Možno len nechceli byť súčasťou divadla, v ktorom Trump bude útočiť v súdnych sporoch.



Keby ste sa minulý týždeň opýtali stoviek najtalentovanejších obchodníkov, investorov a stratégov, ako sa bude americký akciový trh vyvíjať po voľbách, asi by sa zhodli na užšom konsenze. Tentokrát by to bolo, že po takomto výsledku volieb by sa aspoň na chvíľu malo objaviť oslabenie akcií, posilnenie dolára a nižšie výnosy 10-ročných dlhopisov. Tesné preteky a neúspešná modrá zmena Senátu / Snemovne by znamenali menej fiškálnych stimulov, čo by tlačilo index S&P 500 nižšie. Nižšie riziko divokých zásahov monetárnej politiky by posilnilo dolár. A nižšie riziko vysoko reflačnej politiky by tlačilo výnosy dlhopisov dole. Väčšina ľudí by s touto prognózou trhu súhlasila. Ale trh urobil pravý opak. A nie o málo, ale o veľa. Samozrejme, väčšina ľudí dnes už prišla s dôvodmi, prečo by predpovedali presne tento výsledok. Pravda je však iná. Ak sa po voľbách objaví takýto protichodný trend voči silnému konsenzu, poskytuje to dôležité informácie o základných trhových podmienkach. Pokles dolára a výpredaj dlhopisov bude pokračovať, pokiaľ sa neobjaví niečo nové. A tentoraz to môže byť ďalšia vlna koronavírusu.