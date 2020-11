Analytici: Americký protekcionizmus bude pokračovať aj po prezidentských voľbách

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 12:46 -

"Pre USA je Čína čoraz väčší súper, nielen v politickej a vojenskej, ale aj v ekonomickej oblasti. Americká vláda, nech je akákoľvek, bude požadovať od svojich obchodných partnerov, aby sa jasne vymedzili, či chcú viac spolupracovať s Čínou, alebo s USA," povedal pre TASR ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Svet sa tak podľa neho bude deliť do veľkých obchodných blokov a nič na tom nezmení žiaden americký prezident. "Dá sa predpokladať, že by Bidem bol ochotnejší ešte uchovať fungovanie Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by bolo pre Slovensko výhodné," dodal Baláž.



Lepšie ekonomické vyhliadky do budúcnosti by mala Európa v prípade víťazstva Bidena aj podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu. "To preto, že by isto voči EÚ neviedol tak konfrontačnú politiku ako Trump. Zmiernilo by sa napätie v transatlantickom obchodnom vzťahu a za osobitne priaznivej situácie by sa mohli obnoviť rokovania o zmluve TTIP," uviedol Kovanda. Zmluvu o voľnom obchode medzi USA a EÚ zhodil zo stola práve Trump.







Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozornil, že hoci sú vízie dvoch kľúčových kandidátov na prezidenta USA v mnohých oblastiach odlišné, pri zahraničnom obchode sa ich názory uberajú podobným smerom. "Nech teda vyhrá ktorýkoľvek z týchto kandidátov, môžeme očakávať pokračovanie politiky zameranej viac na domácu ekonomiku než smerom k voľnému obchodu," myslí si Horňák. Rozhodujúcim prvkom potom podľa analytika ostáva, ako silne bude nový americký prezident presadzovať protekcionistické prvky v ekonomike a akým spôsobom bude pristupovať k obchodným dohodám či medzinárodným organizáciám.



Samotný výsledok volieb je podľa Horňáka dôležitý pre vývoj na finančných trhoch. Čím jednoznačnejšie bude víťazstvo jedného z kandidátov, tým skôr to prinesie upokojenie aj na finančné trhy. Dôležitým faktorom tiež je, akým spôsobom sa zmenia pomery síl v oboch komorách amerického kongresu. Získanie väčšiny v senáte aj snemovni reprezentantov môže mať za následok rýchlejšie kreovanie fiškálneho balíčka, ktorého podoba je predmetom sporov, a priniesť viac istoty do ekonomiky, čo sa prejaví aj v správaní investorov.