Moderné a úspešné Slovensko nevybudujeme s rozvrátenými verejnými financiami

Slovensko by malo v budúcnosti investovať do aktivít, ktoré prinesú multiplikačný efekt, a to najmä odstránenie investičného dlhu a zvyšovanie kvality vo vzdelávacom procese, osobitne na vysokých školách, vo vede a výskume. Taktiež treba investovať v zdravotníctve, v obehovom hospodárstve a tiež do infraštruktúry na riešenie problémov spôsobených klimatickými zmenami. To však nebude možné, ak bude mať SR rozvrátené verejné financie a vysoký verejný dlh, uviedla v pondelok Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

"Ak vláda prognózuje masívne zadlžovanie, pričom za štyri roky hrozí nárast dlhu takmer o polovicu, je potrebné, aby vláda taktiež uviedla kompenzačné mechanizmy a jasne pomenovala opatrenia, ktoré by zvrátili negatívny trend," povedal výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Peniaze z fondov Novej generácie EÚ si Európska komisia musí požičať. Pri ich použití musíme podľa PAS myslieť na to, že raz ich bude treba vrátiť, a preto by ich členské štáty mali investovať najmä do projektov, ktoré zvyšujú ekonomický potenciál a majú vysokú návratnosť, nie do bežnej spotreby.

PAS vyzvala vládu, aby prijala také reformy a realizovala také výdavky, ktoré naštartujú ekonomický rast. "Aby bolo možné dlh a pôžičky EÚ, ktoré na tieto investície minieme, vrátiť z výnosov, teda z budúcich príjmov verejných financií. Tie budú vyššie, len ak sa nám podarí zlepšiť podnikateľské prostredie a vzdelávať kvalifikovaných a zdravých ľudí, ktorí sa budú vedieť uplatniť v medzinárodnej konkurencii," povedal Serina.