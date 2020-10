Je dôležité, aby testovanie nespôsobilo výpadok personálu v obchodoch

dnes 11:16 -

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) rozumie kroku vlády obmedziť pohyb ľudí ako podmienke úspešnosti následného celoslovenského testovania. To, že štát nezatvoril obchody, považuje SAMO za výhodu, hoci do nich v súčasnosti nemôže okrem presne stanovených výnimiek nikto chodiť. Keď pominie dôvod na obmedzenie pohybu ľudí, tak sa vráti život aj do obchodov, pre ktoré neplatí v súčasnosti výnimka, uviedla aliancia. SAMO sa však obáva väčšieho výpadku personálu po plošnom testovaní.

"Z pohľadu SAMO je dôležité, aby testovanie nespôsobilo výpadok personálu, keďže obchody s potravinami a drogériou patria pod kritickú infraštruktúru štátu. Rovnako musíme zabezpečiť nepretržitú prevádzku distribučných centier. Zároveň zabezpečujeme celú logistiku, aby sme minimalizovali prípady výpadkov tovaru, ktoré môžu byť spôsobené nárazovým predzásobením sa obyvateľstva," uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič. Obchodníci podľa neho tieto riziká riešia so štátnou správou, najmä s Ministerstvom hospodárstva SR.

Hoci napríklad Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) kritizovala v piatok (23. 10.) rozhodnutie vlády o zákaze vychádzania a zároveň neobmedzení prevádzky obchodov, SAMO v tomto prístupe vidí pozitíva. ISKM si myslí, že vláda sa najnovšími opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém. Aliancia SAMO však očakáva, že Slovensko sa takto vyhne pomalému otváraniu ekonomiky ako pri prvej vlne, keďže nie je potrebné, aby krízový štáb musel opätovne povoliť otvorenie prevádzok.