Rada EÚ navrhla zvýšiť rozpočet EÚ na rok 2020 o 6,2 miliardy eur

dnes 15:01 -

Revidovaný rozpočet zvyšuje platby za nástroj núdzovej podpory (ESI) o 1,09 miliardy eur, aby sa zabezpečili vývoj a nasadenie vakcíny proti COVID-19. Európska komisia použije tieto peniaze aj ako zálohu na predobjednanie miliónov dávok vakcíny od viacerých farmaceutických firiem.

Návrh opravného rozpočtu tiež zvyšuje platby o 5,1 miliardy eur pre dve investičné iniciatívy - Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus plus (CRII+). Tieto peniaze sa použijú na pokrytie ďalších potrieb prognózovaných v rámci financovania kohéznej politiky EÚ do konca roka. CRII presmeruje nevyčerpané peniaze z rozpočtu EÚ na riešenie dosahov koronakrízy, zatiaľ čo CRII+ využije uvoľnené pravidlá výdavkov na politiku súdržnosti s cieľom zvýšiť flexibilitu finančných tokov.

Európsky parlament by sa mal na budúci týždeň počas plenárneho zasadnutia v Bruseli dohodnúť na svojej pozícii k návrhu opravného rozpočtu na rok 2020. Opravný rozpočet nadobudne platnosť vo chvíli, keď sa obe inštitúcie EÚ dohodnú na jeho podobe.