Arca Capital hľadá investora, nevylučuje ani reštrukturalizáciu

dnes 14:16 -

V takom prípade by mohli veritelia dostať, v závislosti od ich požiadaviek na rýchlosť, vyrovnania od 50 do 100 % hodnoty svojich pohľadávok. Vo štvrtok o tom informovala PR manažérka Arca Capital Terézia Barčíková.



Rastislav Velič, predseda predstavenstva materskej spoločnosti Arca Investments, označil za príčinu súčasných problémov pandémiu ochorenia COVID-19, ktorá obmedzila možnosti podnikania. "Arca Capital v súčasnej dobe vlastní a spravuje rozsiahle majetkové portfólio, ktoré je v podobe majetkových účastí v rôznych koncernových spoločnostiach sústredené do rozličných odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, energetika, zdravotnícky sektor, developerská činnosť, finančné služby, pracovné agentúry, ubytovacie a rekreačné služby," uviedol Velič.



Hoci toto majetkové portfólio bolo podľa neho zámerne budované rôznorodo preto, aby bola skupina Arca Capital schopná odolať výkyvom na hospodárskych trhoch, a aby tak boli ochránené vklady investorov, spoločnosť Arca Investments, ktorá je materskou spoločnosťou celej skupiny Arca Capital, bola nútená požiadať o dočasnú ochranu pred veriteľmi.



Dočasná ochrana pred veriteľmi podľa Veliča v žiadnom prípade neznamená, že by skupina Arca Capital nechcela splniť svoje záväzky voči všetkým veriteľom. "Naopak, pracuje na tom, aby bol s odbornou starostlivosťou pripravený reorganizačný alebo reštrukturalizačný plán, ktorý materskej spoločnosti a celej skupine Arca Capital pomôže nájsť riešenie k úhrade pohľadávok veriteľov, a to čiastočné či úplné," dodal Velič.