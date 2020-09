Šetrite ako pesimista, investujte ako optimista

Zdroj: collaborativefund

Foto: getty images

dnes 0:20 -

V roku 1984 Jane Pauleyová urobila rozhovor s 28-ročným Billom Gatesom. "Niektorí ľudia ťa označujú za génia, viem, že by ťa to mohlo uviesť do rozpakov, ale ..." Gates neodpovedal, neprejavil žiadne emócie. "Dobre, myslím, že ťa to do rozpakov neuvedie," dodáva Pauleyová s trápnym smiechom. Opäť žiadna reakcia zo strany Gatesa.

Samozrejme, že bol génius. A on to vedel.

Gates odišiel z vysokej školy v 19-tich rokoch, pretože si myslel, že na každom stole v každej domácnosti by mal byť počítač. Niečo také urobíte len ak si veríte. O Billovi Gatesovi sa dá povedať, že bol naozaj bystrý, skutočne súťaživý čo chcel aj ukázať, a mimoriadne vytrvalý. Ale bola tu aj iná stránka Billa Gatesa. Bola to takmer paranoja, vlastne opak jeho neotrasiteľnej dôvery. Odo dňa založenia spoločnosti Microsoft trval na tom, aby mal v banke vždy dostatok hotovosti, aby udržal spoločnosť nažive počas jedného roka bez akýchkoľvek príjmov. V roku 1995 sa ho Charlie Rose pýtal, prečo si nechal toľko hotovosti. Veci sa v technológiách menia tak rýchlo, že podnikanie budúci rok nie je zaručené, povedal.„Vrátane spoločnosti Microsoft.“ V roku 2007 to doplnil. „Vždy som sa obával, pretože ľudia, ktorí pre mňa pracovali, boli starší ako ja a mali deti, a vždy som myslel na to, čo ak nedostaneme zaplatené, budem schopný im dať výplatu?“

Zdá sa, že Gates je príkladom toho, ako môžete byť z dlhodobého hľadiska optimistom iba vtedy, ak ste dostatočne pesimistický na to, aby ste z krátkodobého hľadiska prežili. Najlepším spôsobom, ako to väčšina ľudí dokáže uplatniť, je: sporiť ako pesimista, investovať ako optimista.

Sporiť ako pesimista

John Littlewood bol matematik, ktorý sa snažil vyvrátiť myšlienku, že zázraky sú niečo viac ako jednoduchá štatistika. Littlewoodov zákon zázrakov hovorí, že v priebehu života každého normálneho človeka sa zázraky dejú zhruba raz za mesiac. Dôkaz zákona je jednoduchý. V čase, keď sme bdelí a aktívne sa podieľame na živote, zhruba osem hodín každý deň, vidíme a počujeme veci, ktoré sa dejú rýchlosťou jedna za sekundu. Takže celkový počet udalostí, ktoré sa nám stanú, je asi 30 000 za deň alebo asi milión za mesiac. Až na malé výnimky nie sú tieto udalosti žiadne zázraky, pretože sú nepodstatné. Šanca na zázrak je asi jedna na milión udalostí. Preto by sme mali očakávať, že sa priemerne každý mesiac stane asi jeden zázrak. Myšlienka, že sa neuveriteľné veci dejú kvôli nudným, očividným štatistikám, je dôležitá, pretože to platí aj pre nešťastie. Storočné povodne, hurikány, zemetrasenia, finančné krízy, podvody, pandémie, politické krachy, hospodárske recesie atď. Veľa katastrofických vecí sa dá nazvať „100-ročnými udalosťami“.





Storočná udalosť neznamená, že sa to stane každých 100 rokov. Znamená to, že je tu asi 1 % šanca, že k tomu dôjde v ktoromkoľvek danom roku. To sa zdá byť nízke číslo. Ak však existujú stovky rôznych nezávislých 100-ročných udalostí, aká je šanca, že sa ktorákoľvek z nich v danom roku vyskytne? Vlastne celkom vysoká. Ak bude v budúcom roku 1 % šanca na novú katastrofickú pandémiu, 1 % šanca na ochromujúcu depresiu, 1 % šanca na katastrofickú povodeň, 1 % šanca na politický kolaps a tak ďalej, potom šanca, že niečo zlé sa stane budúci rok, alebo ktorýkoľvek rok, je až nepríjemne vysoké. Littlewoodov zákon nám hovorí, aby sme každý mesiac očakávali zázrak. Odvrátenou stranou je zhruba rovnako častá katastrofa.

Zlé správy sa stali normálom. Dokonca aj počas obdobia, ktoré si myslíme, že boli prosperujúce. Globálny finančný systém sa takmer rozpadol v roku 1998, počas najväčšieho rozmachu prosperity, akú sme kedy zažili. Svet kolabuje v priemere asi raz za desať rokov, štát, mesto alebo firma pravdepodobne častejšie, každé jeden až tri roky. Niekedy to vyzerá tak, že strašné šťastie alebo zlé správy dodávajú nový impulz. Ale je to len Littlewoodov zákon v praxi. Mnoho rôznych vecí sa môže pokaziť, takže aspoň jedna z nich pravdepodobne v danom okamihu spôsobí zmätok.

Sporiť ako pesimista znamená, že uznávate nelichotivé štatistiky o tom, ako často sa objavujú zlé správy. Je to bežné na globálnej, národnej, miestnej, obchodnej a osobnej úrovni. Viete, že ak sa pošmyknete na šupke od banánu, budete potrebovať vankúš. Buďte trochu paranoidní, pretože vedomie toho, že predpoklady, ktorých sa držíte dnes, by sa mohlo zajtra naplniť, vytvárajú určitý priestor na chyby, aby ste sa dostali do ďalšieho kola.

Investovať ako optimista

Viac ľudí a firiem sa snaží vyriešiť problémy, aby sa nedostali do problémov. Deje sa to už tisíce rokov, milióny ľudí riešia jeden problém a postupujú krok po kroku. Pretože progres je kumulatívny (nezabúdame na minulé inovácie), ale neúspechy sú dočasné (obnovujeme sa), dlhodobé šance sa nakláňajú smerom k rastu. V blackjacku majú kasína obvykle nad hráčmi 0,5 % náskok, čo je dostatočné na to, aby im to zaručilo časom výhru. Najlepší počítači kariet si dávajú okolo 2 % náskok pred kasínom, čo stačí na to, aby si zabezpečili, že časom vyhrajú.







To isté platí aj v ekonomike. Pokiaľ sa viac ľudí bude snažiť získať viac, ako len zvrátiť súčasný stav, dlhodobé šance sú v prospech ekonomiky. A to je prakticky vždy tak, pretože obmedzenia, ako sú poklesy, recesie a panika, vojny, podporujú riešenie problémov. Hneď ako sú kurzy naklonené vo váš prospech, práce sa ujme zložený úspech. Zložené úročenie je ľahké podceniť, pretože nie je intuitívne ani pre inteligentných ľudí. Ak by ste mali z hlavy spočítať 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8, zvládnete to za pár sekúnd (je to 72). Ak by ste mali vynásobiť 8x8x8x8x8x8x8x8x8, exploduje vám hlava (je to 134 217 728). Ak sú šance vo váš prospech a môžete si ich dlho udržať, nemali by ste byť iba optimistom. Mali by ste byť presvedčeným optimistom. Všetko dobré investovanie spočíva v prežití nevyhnutného reťazca krátkodobých neúspechov a sklamaní, aby sme si mohli vychutnať dlhodobý pokrok a zložené úročenie.