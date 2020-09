Na pranie špinavých peňazí sa stále viac využívajú fiat meny než krypto

Zdroj: Decrypt.io

Foto: swift.com

dnes 10:38 -

Dôležité poznatky zo správy:

na pranie špinavých peňazí zločinci nepreferujú kryptomeny

v popredí zostávajú tradičné metódy ako biele kone, hotovosť a obchod s drogami

súkromné ​​kryptomeny a online trhy sú však nastávajúcou hrozbou.

Podľa správy Spoločnosti pre svetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT) je úloha kryptomien pri praní špinavých peňazí nadhodnotená a neopodstatnená, pričom na tieto nezákonné účely sa najviac používajú fiat meny. To ale neznamená, že by sa nenašli subjekty, ktoré prijímajú kryptomeny z trestnej činnosti. SWIFT vyzdvihla neslávne známu skupinu Lazarus - údajne prevádzkovanú severokórejskými hackermi s cieľom kradnúť peniaze, prevádzať ich na kryptomeny a nasmerovať ich späť do krajiny - ako významnú hackerskú skupinu, ktorá kryptomeny naďalej používa viac než fiat.

Ďalším príkladom sú neidentifikované hackerské skupiny v Európe, ktoré používajú ukradnuté prostriedky na nákup predplatených debetných kariet na kryptomenu, čo je špeciálny typ karty, ktorá kryptomeny ukladá a počas transakcie ich prevedie na fiat, dodal poskytovateľ správ.

Pranie špinavých peňazí zostáva na celom svete vážnym problémom. Výskum OSN naznačuje, že každý rok sa prostredníctvom fiat mien vyperie od 800 miliárd do 2 biliónov dolárov. Kryptomeny sú však iba malou časťou celkového obrazu. „Zistené prípady prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien zostávajú relatívne malé v porovnaní s objemom peňazí prepieraných tradičnými metódami,“ uvádza sa v správe SWIFT. Ako však upozorňuje, používanie kryptomien na pranie ukradnutých bankových prostriedkov v budúcnosti porastie. „Podporným faktorom je rastúci počet altcoinov (alternatívnych kryptomien), ktoré boli nedávno uvedené a ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie úplnej anonymity transakcií,“ poznamenáva sa v správe.







Služby v podobe on-line nástrojov, ktoré miešajú transakcie kryptomien s legitímnymi transakciami na zahladenie stôp - tiež predstavujú prichádzajúcu hrozbu. Podobný je aj nárast kryptomien zameraných na súkromie, ako je Monero, ktoré zahmlievajú transakčné adresy, a preto je ťažké ich sledovať.

Ďalším potenciálnym nástrojom na pranie špinavých peňazí je vznik špecializovaných on-line trhovísk, ktoré na prihlásenie vyžadujú iba e-mailovú adresu. Tie sa dajú použiť na prevod nelegálnych príjmov v kryptomenách na aktíva z reálneho sveta, ako sú napríklad nehnuteľnosti alebo hodinky, dodala spoločnosť poskytujúca bankám komunikačný nástroj na vzájomné odovzdávanie si transakčných informácií a ktorý sa každodenne využíva na miliardové prevody.