Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 40 USD za barel

dnes 17:46 -

Ceny ropy pokračujú v utorok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla zhruba o 6 % pod 40 USD za barel (159 litrov). Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za tri mesiace. Pokles ceny americkej ropy WTI bol ešte výraznejší, dosiahol vyše 8 % a cena WTI klesla hlboko pod 37 USD za barel.

Podľa analytikov na ropné trhy pôsobí vývoj pandémie nového koronavírusu. Počet nových prípadov infekcie neustále rastie a ako uviedla agentúra Reuters, v USA sa ich počet zvýšil v 22 z celkovo 50 štátov. Počet infikovaných rastie aj v Indii a Británii.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 17.16 h SELČ 39,58 USD (33,59 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,43 USD (5,78 %). To je najnižšia úroveň od júna.

Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom. Dosiahla 36,43 USD/barel, čo predstavuje pokles o 3,34 USD alebo 8,40 %.